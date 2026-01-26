El discurso de Jota Jordi en contra de los políticos más aplaudido que pone de acuerdo a merengues y culés

Jota Jordi, colaborador del Chiringuito de Jugones, ha dado un discurso que se ha hecho viral. Un alegato que nada tiene que ver con el fútbol y que, por primera vez, ha conseguido poner de acuerdo a los aficionados de Real Madrid y Barcelona.

Jordi ha dicho basta contra "los políticos" por los problemas que está habiendo en las infraestructuras ferroviarias españolas, lo que está obligando a bajar la velocidad en varios tramos.

Alguien tenía que decirlo pic.twitter.com/kv601EJIER — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) January 25, 2026

Esto no va ni de Barça ni de Madrid. Acabo de llegar a la estación de Sants, han retrasado el tren, no se sabe ni cuando va a salir ni cuando va a llegar por lo cual no puedo llegar a trabajar como le pasa a miles de personas cada día que no pueden ir a trabajar o ver familiares enfermos. Y todo lo que supone que las infraestructuras no funcionen. A los políticos mientras os peleáis entre vosotros para buscar votos, los de derecha o los de izquierda, ¡os podéis ir todos a la mierda!. Cojo entre 16 o 20 ‘aves’ al mes y ahora os habéis dado cuenta ahora después del accidente, después de varios muertos, de que las vías no están bien y ahora van más lentos. Ahora. En los últimos tres años cuando se movía el tren no. A jugar con la salud de la gente os vais a vuestra casa. No teníamos que votar a nadie. Os podéis ir a la mierda. Qué poca vergüenza.

Un discurso muy aplaudido y es que cada día que pasa la gente está más harta de la política.