Menú

Liga

LALIGA

El discurso de Jota Jordi en contra de los políticos más aplaudido que pone de acuerdo a merengues y culés

La gestión tras la tragedia ferroviaria es el centro de las críticas del actual colaborador del Chiringuito de Jugones.

Libertad Digital
La gestión tras la tragedia ferroviaria es el centro de las críticas del actual colaborador del Chiringuito de Jugones.
Europa Press

Jota Jordi, colaborador del Chiringuito de Jugones, ha dado un discurso que se ha hecho viral. Un alegato que nada tiene que ver con el fútbol y que, por primera vez, ha conseguido poner de acuerdo a los aficionados de Real Madrid y Barcelona.

Jordi ha dicho basta contra "los políticos" por los problemas que está habiendo en las infraestructuras ferroviarias españolas, lo que está obligando a bajar la velocidad en varios tramos.

Esto no va ni de Barça ni de Madrid. Acabo de llegar a la estación de Sants, han retrasado el tren, no se sabe ni cuando va a salir ni cuando va a llegar por lo cual no puedo llegar a trabajar como le pasa a miles de personas cada día que no pueden ir a trabajar o ver familiares enfermos. Y todo lo que supone que las infraestructuras no funcionen.

A los políticos mientras os peleáis entre vosotros para buscar votos, los de derecha o los de izquierda, ¡os podéis ir todos a la mierda!. Cojo entre 16 o 20 ‘aves’ al mes y ahora os habéis dado cuenta ahora después del accidente, después de varios muertos, de que las vías no están bien y ahora van más lentos. Ahora.

En los últimos tres años cuando se movía el tren no. A jugar con la salud de la gente os vais a vuestra casa. No teníamos que votar a nadie. Os podéis ir a la mierda. Qué poca vergüenza.

Un discurso muy aplaudido y es que cada día que pasa la gente está más harta de la política.

Temas

Servicios

  • Radarbot
  • Curso
  • Inversión
  • Securitas
  • Buena Vida
  • Reloj