La peor racha en la historia del Real Oviedo

Con su derrota en el Camp Nou ante el Barcelona, el Real Oviedo suma ya quince partidos seguidos sin conseguir el triunfo, catorce de Liga y uno de Copa del Rey, en la que ya es la peor racha en cualquier competición de la centenaria historia del club azul.

El Oviedo no gana un partido desde finales de septiembre cuando, todavía con Veljko Paunovic al frente del banquillo carbayón vencieron en Mestalla por 1-2 al Valencia. Las otras rachas negativas en la historia del club azul fueron los diez partidos sin ganar en Segunda en la temporada 1981/1982 y los doce encuentros seguidos sin victoria de la 2006/2007 en Segunda B.

A pesar de que este domingo compitió bien durante la primera parte en el Camp Nou, el colista acabó goleado tras el descanso por el líder y los azules cerrarán la jornada como mínimo a ocho puntos de la permanencia.

"Ante el Girona tenemos que lograr la victoria, jugando bien, regular o mal. Es un partido sumamente importante para nosotros", dijo Guillermo Almada, entrenador del Real Oviedo, en la sala de prensa del Camp Nou cuando fue preguntado por la situación clasificatoria del club azul.

Por su parte, el argentino Santiago Colombatto, uno de los capitanes del equipo y titular ante el Barça, también puso el foco en el partido de este sábado (Carlos Tartiere, 14:00 horas) ante el Girona y aseguró que "en los próximos cuatro partidos el Real Oviedo se juega la permanencia".

Los azules descansan este lunes y regresarán al trabajo el martes para completar cuatro entrenamientos antes de dicho partido ante los de Michel, mientras el Grupo Pachuca y la directiva oviedista encaran la última semana del mercado de invierno con la intención de fichar un jugador más para la parte ofensiva y, además, cerrar alguna que otra salida.