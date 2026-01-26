Louzán lanza la gran exclusiva: la final del Mundial se celebrará en España

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), se mojó sobre el lugar donde se celebrará la gran final del Mundial.

Fue en la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid donde confirmó que la gran final del Mundial será en España, aunque no aclaró en qué estadio. "España liderará el Mundial y aquí se celebrará la final", dijo el presidente de la RFEF, que recibió uno de los premios que otorgó la APDM en su décima gala.

Además agradeció la colaboración con LaLiga, organismo que preside Javier Tebas, e indicó que "el trabajo coordinado de LaLiga y la RFEF está dando frutos".

Louzán afirmó no tener constancia de la denuncia que LaLiga ha presentado a la AFE por la huelga convocada con motivo del Villarreal-Barcelona que se iba a celebrar en Miami.

"No lo he visto hoy, íbamos a entregar unos premios maravillosos en Madrid y no lo he visto. La semana pasada estuvimos trabajando y le he visto bien, el trabajo coordinado de LaLiga y la RFEF está dando frutos, y así evitamos que haya polémicas innecesarias", sentenció.

"La mejora de ingresos para el fútbol, los derechos de televisión y podría seguir, todo se debe al trabajo coordinado entre LaLiga y la RFEF", ahondó Louzán.

Además, Louzán aseguró que es "100 % seguro" que la final de la Copa del Rey se disputará en La Cartuja (Sevilla) el fin de semana del 18 o 19 de abril. "Falta saber si pudiera ser el 18 o el 19. Hay un equipo que juega ahí, que es el Betis, que juega competición europea, Copa del Rey, liga, y es adaptar esa fecha", explicó.

Añadió que la decisión es necesaria por cuestiones de seguridad y coordinación: "Las fuerzas de seguridad lo deben tener para trabajar, y para la ciudad de Sevilla es bueno que no concentremos la final con algún evento más. Lo podemos hacer gracias a que existe una coordinación muy buena con LaLiga".

"Vamos a ir paso a paso, ya está hablado con UEFA, pensando en que pueden ocurrir cosas que hay que tener previstas, y en coordinación con las instituciones que han apostado por la Copa, que son la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla", concluyó.