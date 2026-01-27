La increíble historia de como descubrió Borja Jiménez a Yan Diomande: "Tenemos al futuro Messi"

Es uno de los jugadores que ha tenido un mayor impacto en esta primera parte de la temporada. Talento diferencial que llama a la puerta de los mayores transatlánticos de Europa. Un jugador que descubrió el equipo de Scout del Leganés de una academia de Estados Unidos. Una de las historias más maravillosas para los amantes del scout de toda la vida, del de bajarse al barro y visualizar talento a pie de campo. Hablamos del futbolista de 19 años Yan Diomande, extremo del RB Leipzig que en el último año ha vivido un gran ascenso en el mundo del fútbol. Comenzó su carrera en Estados Unidos y ahora es una de las sensaciones de la Bundesliga en la que ya se fijan otros muchos equipos europeos.

El 1 de enero de 2025 dio el salto del DME Academy al Leganés, aunque el acuerdo estaba cerrado desde noviembre de 2024, los trámites retrasaron su incorporación. Diomande debutó ante el Real Madrid en el Bernabéu el 29 de marzo del año pasado jugando apenas cuatro minutos. En total, el costamarfileño disputó diez partidos, anotó dos goles y repartió una asistencia en 542 minutos.

Borja Jiménez, el entrenador que le dio al alternativa en el fútbol profesional con el Leganés, cuenta la historia de como descubrió al chico y la manera en la que le dio la alternativa.

El Leipzig se hizo con sus servicios en el verano de 2025 por 22 millones de euros y tiene contrato hasta junio de 2030. Tras brillar con luz propia en la Copa África y en la Bundesliga, muchos equipos están llamando a su puerta.

Y es que sus tremendas condiciones -su tremenda punta de velocidad, la explosividad de arrancada, el excelente manejo de las dos piernas, el desborde, la capacidad para salir por los dos costados, la visión de juego, un olfato de gol tremendo para ser extremo...- le convierten en uno de los extremos más determinantes en la actualidad y con solo 17 años el futuro es aún más brillante.

Sorprende lo inteligente y lo bien que decide en los últimos metros lo que mezclado con sus enormes cualidades para el regate -es el máximo regateador de la Bundesliga, ojo al dato doblando en regates completados al segundo- lo convierten en un jugador de más de 100 millones, quintuplicando el valor en tan solo 6 meses.

Menuda perla se sacó de la chistera la dirección deportiva del Leganés y que buen olfato tuvo el Leipzig para apostar muy fuerte por él el pasado verano. Viva el Scout de toda la vida.