Así es la caza a bares pirata de Tebas: 50 euros de premio por enviar fotos y denunciar

La organización presidida por Javier Tebas ha intensificado su lucha contra la piratería audiovisual en España al lanzar una iniciativa que ofrece 50€ de recompensa a quien presente denuncias válidas sobre establecimientos que emitan fútbol de forma ilegal.

Al parecer, la medida, dirigida especialmente al sector HORECA —hoteles, restaurantes, bares y casas de apuestas— tiene como objetivo reforzar la protección de los derechos audiovisuales y apoyar a los negocios que sí cumplen con las licencias legales para retransmitir fútbol.

¿Cómo funciona el sistema de recompensas? LaLiga ha habilitado un Canal de Denuncias oficial, accesible desde el móvil, a través del cual cualquier aficionado puede enviar una denuncia acompañada de pruebas gráficas (por ejemplo, capturas de pantalla de la emisión ilegal). Las comunicaciones se tratan de forma segura y confidencial, y se puede elegir reportar de manera anónima, aunque dichas denuncias no optan a la compensación económica.

La recompensa de 50 € sólo se concede cuando la denuncia es válida y efectiva tras el proceso de validación técnico y objetivo por parte de LaLiga. El organismo subraya que, en estos casos, se trata de una gratificación regulada y transparente como gesto de agradecimiento por la colaboración ciudadana.

Identificar emisiones ilegales es sencillo

LaLiga ha detallado una forma visual para que los aficionados puedan reconocer una transmisión legal o fraudulenta en un establecimiento:

En bares , durante la retransmisión oficial debe aparecer una "B" en la esquina de la pantalla.

En casas de apuestas , debe figurar una "A" .

Si no aparece ninguna identificación, es probable que el local esté mostrando contenido sin licencia.

Una vez identificada una posible emisión ilegal, el denunciante puede acceder al portal habilitado por LaLiga —por ejemplo, en la plataforma LaLiga Bares—, completar un sencillo formulario e incluir imágenes que respalden la denuncia. El equipo interno analiza la información y, si confirma que la denuncia cumple los requisitos, activa el proceso de control y la posible gratificación.

Objetivos de la iniciativa

La patronal presidida por Javier Tebas ha explicado que la campaña cumple dos objetivos principales: Proteger a los establecimientos que emiten de forma legal, evitando que pierdan clientes frente a quienes optan por señales no autorizadas. Y fomentar la colaboración ciudadana en la defensa de los derechos audiovisuales, permitiendo que cualquier usuario pueda participar de manera accesible en la detección de infracciones.

Según ha explicado LaLiga en un comunicado, "la piratería perjudica a todo el ecosistema del fútbol y, especialmente, a los bares, restaurantes y casas de apuestas que cumplen con la legalidad". El organismo insiste en que el sistema de denuncias es fácil, seguro y confidencial, y que la colaboración del público resulta clave para ampliar su capacidad de vigilancia en todo el país.

Condiciones y límites de la recompensa

La campaña está vigente hasta el 28 de febrero de 2026 o hasta alcanzar un total de 1.000 denuncias válidas, lo que ocurra antes. Además, sólo podrán optar a la bonificación las primeras cuatro denuncias válidas por cada establecimiento, siempre que se refieran a emisores o partidos distintos.

LaLiga también aclara que no todas las denuncias garantizan el pago automático de los 50 €. El requisito indispensable es que la emisión ilegal no estuviera ya controlada por la propia organización antes de la denuncia: si el local ya forma parte de su radar de vigilancia, la gratificación no se concede, incluso si la denuncia resulta correcta.

Una de las principales preocupaciones de este tipo de iniciativas suele ser la privacidad del denunciante. LaLiga asegura que todas las comunicaciones se tratan de forma confidencial y que el sistema está diseñado para proteger los datos personales. Las denuncias anónimas también son aceptadas, aunque estas no optan a la compensación.

Con este plan, LaLiga busca reforzar su ofensiva contra la piratería combinando tecnología avanzada, inspecciones propias y ahora, la participación de los espectadores, una estrategia que podría ampliar el alcance de sus controles y reducir la transmisión de fútbol sin licencia.