María Pérez, Susana Rodríguez, Butragueño y De la Morena, protagonistas en la X Gala de la APDM

La Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) celebró este lunes la X Gala Anual de sus Premios en El Beatriz Madrid Auditorio, una edición especialmente simbólica que reunió a cerca de 300 invitados entre autoridades políticas, dirigentes deportivos, deportistas y profesionales de los medios de comunicación.

Bajo el lema ‘100 años de radio. 10 años dando voz al deporte’, la Gala combinó el reconocimiento al presente con el homenaje a la historia compartida entre el deporte y el periodismo, reivindicando el valor de la palabra y de la radio como pilares para entender y trasmitir el deporte.

La APDM entregó un total de 11 premios, reconociendo logros deportivos de alcance internacional, trayectorias profesionales ejemplares y proyectos que representan los valores del deporte. María Pérez, doble campeona del mundo en 2025 y declarada mejor atleta mundial, recibió una de las ovaciones más prolongadas de la noche, reivindicando el esfuerzo silencioso, la constancia y la excelencia como señas de identidad de su carrera.

Una noche especial para José Damián González, que ha afrontado su última gala como presidente de la APDM antes de dejar el cargo en las próximas semanas, después de "12+1 años de mandato" y que quiso rendir homenaje a todos los periodistas deportivos fallecidos en 2025, así como a las víctimas mortales de los accidentes ferroviarios registrados en los últimos días en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

El primer premio entregado en la X Gala fue para la atleta Alba García Falagán, campeona del mundo paralímpica en Nueva Delhi, que convierte a la alcalaína en una clara apuesta de futuro por su talento, proyección y capacidad competitiva, simbolizando el compromiso de la APDM con el deporte paralímpico y las nuevas generaciones.

Los grandes protagonistas de la noche fueron la atleta María Pérez, campeona olímpica y mundial de marcha; la deportista paralímpica Susana Rodríguez y su guía Sara Pérez; y el periodista José Ramón de la Morena, distinguido por una trayectoria que ha marcado durante décadas la radio deportiva en España y que simboliza, como pocos, ese siglo de radio al servicio del deporte.

"Los cuentos de Iniesta, Perico, Fernando Alonso..."

Especialmente emotivo fue el reconocimiento a José Ramón de la Morena, cuyo galardón puso en valor no solo una carrera profesional única, sino una manera de entender la radio como espacio de encuentro cotidiano, conversación y emoción compartida, en plena sintonía con el espíritu conmemorativo de esta décima edición. "La radio es como un veneno para mí. Ahora lo que hago es contarle a mi nieto algunos cuentos, los cuentos de Perico Delgado, de Fernando Alonso, Quini y el gol de Iniesta", dijo un emocionado De la Morena.

Entre los galardones más significativos destacó el concedido a Emilio Butragueño, ejemplo de comportamiento y excelencia dentro y fuera del campo, tanto en su brillante etapa como futbolista como en su actual responsabilidad institucional. La APDM subrayó una trayectoria marcada por el respeto al juego, a la profesión periodística y a los medios de comunicación, con los que el actual director de Relaciones Institucionales del Real Madrid siempre ha mantenido una relación ejemplar.

Igualmente relevante fue el premio otorgado al doctor José María Villalón, que el pasado mes de diciembre cumplió 30 años al frente de los servicios médicos del Club Atlético de Madrid. Tres décadas de dedicación, rigor profesional y discreción al servicio del deporte de élite, que le han convertido en una figura de referencia de la medicina deportiva española.

Uno de los momentos más simbólicos de la noche llegó con el Premio a la Selección Española campeona del mundo en 2010, coincidiendo con el 15º aniversario de la mayor hazaña del fútbol español. La APDM logró reunir sobre el escenario al entonces seleccionador nacional, Vicente del Bosque, y al que fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, en una imagen cargada de memoria colectiva que fue recibida con una prolongada ovación.

La noche incluyó también el reconocimiento a La Vuelta, que celebró su 90º aniversario recibiendo un galardón que se transformó en un aplauso unánime de apoyo a una de las grandes pruebas del deporte español, como gesto de respaldo institucional y reconocimiento a su valor histórico y social.

Otro de los momentos destacados de la noche fue la entrega del premio a ‘PREPARADOS’, iniciativa pionera impulsada por LALIGA junto a Fundación Blanca para el cuidado de la salud mental de los futbolistas y su preparación para el día después de la competición. El galardón fue recogido por Javier Tebas y Lola Fernández Ochoa. La entrega corrió a cargo de Gustavo Suárez Pertierra, actual presidente de UNICEF España y exministro de Educación y Ciencia y de Defensa en los años noventa.

Una gala con destacadas personalidades

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, subió también al escenario para recoger el galardón a la excelencia que representan las selecciones nacionales masculina y femenina, que en septiembre lograron situarse en lo más alto del ranking FIFA, un hito que refuerza el liderazgo del fútbol español a nivel internacional. El galardón le fue entregado por el secretario general del PP, Miguel Tellado.

Asimismo, Antonio Jesús López Nieto, presidente de Unicaja Baloncesto, fue distinguido por la brillante trayectoria deportiva del club en los últimos años, capaz de competir de tú a tú con los grandes del baloncesto nacional e internacional sin renunciar a un modelo contenido y sostenible.

A la X Gala Anual de los Premios APDM asistió una destacada representación institucional y deportiva, entre ellos Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular; Javier Tebas, presidente de LALIGA; Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol; Gustavo Suárez Pertierra, presidente de UNICEF España; y Vicente Azpitarte, senador por Granada y responsable del área de Deporte del Partido Popular. También estuvieron presentes Enrique Cerezo, presidente del Club Atlético de Madrid, y Eduardo Petrossi, consejero delegado de Mahou-San Miguel, así como diferentes dirigentes federativos, entre ellos Felipe Pascual, presidente de la Real Federación Española de Voleibol, y el cantante Manuel Quijano.

La ceremonia contó con la actuación de los artistas Adrián Quiles, Rebeca Nayla y Lorena Joaquín, y fue presentada por los periodistas Javier Callejo, Angie Rigueiro y Álex Silvestre, y será ofrecida en diferido por La Otra de Telemadrid el sábado 30 de enero, a las 12:00 horas.

El evento contó con el patrocinio de Mahou, El Corte Inglés, Unicaja, la Real Federación Española de Fútbol y LALIGA. Asimismo, la X Gala Anual de la APDM contó con la colaboración de Casademont, Coca-Cola, Guilis, La Real y Ascaso, entidades que han querido sumarse de manera especial a esta décima edición. En el caso de La Real y Ascaso, su presencia tuvo un significado añadido, al reencontrarse con los Premios APDM diez años después, tras haber formado parte también de las ediciones de arranque.

Gracias al respaldo sostenido de patrocinadores y colaboradores, los Premios APDM y la Gala en la que se entregan se han consolidado como un referente del calendario deportivo y periodístico español, convertidos ya en un clásico que cada último lunes del mes de enero reúne en Madrid al deporte, a sus protagonistas y a quienes le dan voz.