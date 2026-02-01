El Real Madrid ha ganado al Rayo Vallecano (2-1) como se ganan los partidos cuando el fútbol no aparece y la ansiedad aprieta: a empujones, con el orgullo herido y con un penalti en el descuento que evitó una bronca aún mayor después de los pitos al equipo. Mbappé, desde los once metros en el minuto 100, cerró un derbi incómodo, áspero y revelador, en el que el Bernabéu volvió a retratar a su equipo con la misma severidad con la que lo había despedido de Europa unos días antes. El campeón sigue vivo en la Liga, a un punto del Barça, pero su juego sigue dejando muchísimo que desear.

El estadio recibió a los suyos con una pitada que no necesitaba explicación. La herida de Lisboa, después del 4-2 ante el Benfica que -unido a la victoria del Sporting en San Mamés- condena a los blancos al playoff de la Champions, seguía abierta y el crédito era mínimo. Bastaron un par de pérdidas y una transición mal defendida para que el runrún se convirtiera en murmullo incómodo. El Rayo, atrevido desde el inicio, avisó primero con una llegada clara de Ilias Akhomach, que se escurrió entre líneas y falló lo imperdonable. Era el primer recordatorio de que este Madrid, incluso en casa, concede demasiado.

Y entonces apareció Vinícius. En cuanto tuvo espacio, en cuanto pudo correr hacia dentro y mirar a portería, hizo lo que mejor sabe: amagar, perfilarse y colocar el balón en la escuadra. Golazo con beso al escudo incluido. Brazos abiertos hacia la grada. Una respuesta futbolística y emocional a la pitada. El Bernabéu, que castiga pero también perdona, compró el mensaje. Del reproche al aplauso en cuestión de segundos. Así se combate la bronca en Chamartín: la respuesta no es otra que el fútbol.

El gol no trajo, sin embargo, la calma definitiva. El Madrid siguió jugando a ráfagas, con momentos de buena circulación y otros de desconexión preocupante. Para colmo, Jude Bellingham cayó lesionado antes del minuto diez, obligando a Arbeloa a reordenar el equipo y a introducir a Brahim Díaz. El inglés se marchó entre gestos de frustración, otra preocupación más para un equipo que ya va justo de certezas.

Hubo minutos interesantes del Madrid, con una ocasión clara de Güler y otra de Vinícius tras un rechace de Batalla, pero el partido nunca quedó bajo control. El Rayo, fiel a su estilo, no se escondió y empezó a crecer por el costado derecho, explotando los espacios y la falta de ayudas. Antes del descanso, el Bernabéu volvió a enfadarse. No tanto por el resultado como por la sensación de fragilidad y por una gestión final del primer tiempo impropia de un grande, dejando correr los segundos sin ambición. Los pitos regresaron camino del vestuario.

La segunda parte confirmó los peores presagios. El Madrid salió frío, desordenado, sin mando en el centro del campo. Y el Rayo, que siempre aprovecha lo mínimo, golpeó a la primera. Un balón profundo, una mala defensa de la espalda y Jorge de Frutos empaló a la red para silenciar el estadio y reactivar la bronca. Todo volvía a empezar.

A partir de ahí, el partido entró en el terreno que más incomoda al Madrid actual: ataques espesos, circulación lenta y un rival cómodo defendiendo en bloque bajo y jugando con el reloj. Batalla empezó su particular duelo con el cronómetro y con la grada, mientras Íñigo Pérez, desesperado en la primera parte, aplaudía ahora cada acción defensiva de los suyos. El Rayo se sentía en partido.

Courtois tuvo que aparecer para evitar el desastre, salvando un mano a mano clarísimo ante Ratiu. Mbappé respondió con una ocasión monumental tras dejar atrás al portero, pero su disparo se estrelló en el larguero. Fue más un accidente del Rayo que una jugada elaborada del Madrid, que seguía sin orden ni pausa.

Arbeloa agitó el banquillo, metió piernas y empujó al equipo hacia adelante, pero el juego seguía sin fluir. Durante más de media hora, el Madrid no remató a puerta. Hasta que Pathé Ciss, en una acción tan imprudente como innecesaria, entró con dureza a Ceballos y vio la roja directa. El partido cambió de escenario.

Con uno más y con la grada empujando, el Madrid se lanzó al asedio final. Camavinga remató al palo, Ceballos rozó el gol y el Rayo defendió como pudo, con todos los hombres por detrás del balón. Resistió hasta que no pudo más. En el descuento, Mendy llegó tarde a un despeje y derribó a Brahim dentro del área. Penalti muy protestado, pero señalado.

Mbappé asumió la responsabilidad. Engañó a Batalla y marcó. Gol número 22 en la Liga. Liberación colectiva. El Madrid se llevó los tres puntos, evitó la bronca final y sigue en la pelea por el título. Ganó por cantidad más que por calidad, por coraje más que por juego. Ante el Rayo acabó bastando, pero en peleas mayoreslo lógico es que no alcance.



Ficha técnica

Real Madrid, 2: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio (Ceballos, m.46), Huijsen (Alaba, m.77), Camavinga; Tchouaméni, Güler (Rodrygo, m.77), Bellingham (Brahim, m.10); Mastantuono (Gonzalo, m.60), Vinícius y Mbappé

Rayo Vallecano, 1: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mumin, Chavarría; Pathé Ciss, Gumbau (Óscar Valentín, m.56); Isi, Ilias (Carlos Martín, m.84), Álvaro García; y De Frutos (Pedro Díaz, m.56)

Goles: 1-0, m.15: Vinícius. 1-1, m.49: De Frutos. 2-1, m.100: Mbappé, de penalti

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (Comité castellano-manchego). Amonestó a Ceballos (69) y Vinícius (83) por el Real Madrid; y a Gumbau (53), Chavarría (57), Isi (65), Oscar Valentín (72), Batalla (82), Ilias (83) y Pacha Espino (99) por el Rayo. Expulsó a los 80 minutos a Pathé Ciss con roja directa y en el 103 a Chavarría por doble tarjeta

Incidencias: encuentro correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 71.051 espectadores. Los jugadores lucieron un brazalete verde como símbolo de la lucha contra al cáncer. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Lucien Muller y Brad Branson, exjugadores del Real Madrid de fútbol y baloncesto, respectivamente