Así juega Obed Vargas, tercer fichaje del Atlético en el mercado invernal

El mediocentro mexicano Obed Vargas jugará en el Atlético de Madrid las próximas cuatro temporadas y media, hasta el 30 de junio de 2030, después de haber superado los pertinentes exámenes médicos.

Vargas, de 20 años, se convierte así en el tercer fichaje del club rojiblanco en el presente mercado de invierno tras el mediapunta nigeriano Ademola Lookman, de la Atalanta, y el centrocampista español Rodrigo Mendoza, procedente del Elche.

Este lunes por la noche, el Atlético anunciaba un acuerdo con el Seattle Sounders para la incorporación de Obed Vargas. Aunque nació en Anchorage, en Alaska (Estados Unidos), se nacionalizó mexicano. Se formó en las categorías inferiores del Seattle Sounders y el Tacoma Defiance y debutó en la Major League Soccer estadounidense (MLS) el 23 de julio de 2021, convirtiéndose en el tercer jugador más joven en estrenarse en el campeonato.

En total, ha jugado 158 partidos oficiales en Seattle, anotando ocho goles y repartiendo once asistencias, y ha conquistado la CONCACAF Champions League en la temporada 2021-22 y la Leagues Cup en 2025. El pasado verano, se enfrentó al Atlético en el Mundial de Clubes de la FIFA disputado en Estados Unidos.

Vargas se estrenó como internacional con México el 15 de octubre de 2024 en un partido amistoso ante Estados Unidos disputado en el Estadio Akron de Guadalajara.

De esta manera, Lookman, Mendoza y Vargas se convierten en las incorporaciones del mercado de invierno del Atlético, que ha perdido cuatro efectivos en las últimas semanas: Javi Galán (CA Osasuna), Carlos Martín (cedido al Rayo Vallecano), Conor Gallagher (Tottenham) y Giacomo Raspadori (Atalanta).