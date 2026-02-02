LALIGA consolida su liderazgo mundial en canteras, según el último informe del CIES Football Observatory

LALIGA vuelve a posicionarse como referente internacional en el desarrollo de talento y el trabajo de cantera, según los datos del último informe del CIES Football Observatory, que analiza el valor de mercado de los jugadores formados en clubes de todo el mundo.

El estudio destaca que cinco clubes de LALIGA figuran entre los diez con mayor valor de mercado de jugadores formados en sus canteras: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club y Real Sociedad. Este dato sitúa a LALIGA como la competición con mayor representación dentro del top 10 mundial, con el 50% de los clubes, y refuerza la solidez y consistencia del modelo formativo del fútbol español.

Además, a nivel global, el informe analiza un total de 100 clubes, de los cuales 14 son españoles, lo que convierte a España en el país con mayor representación dentro del top 100, por delante de cualquier otro, incluidas las grandes ligas europeas. Un hito que confirma el liderazgo del ecosistema de LALIGA en materia de formación y desarrollo de talento a escala internacional.

Dentro de este contexto colectivo, el informe también pone en valor rendimientos individuales destacados. El FC Barcelona encabeza el ranking como el club con mayor valor de mercado en cuanto a canteranos, con Lamine Yamal como el jugador con mayor valoración individual entre todos los analizados.

‘Excelencia en el Modelo Formativo Integral de Canteras de Fútbol’

En este marco, LALIGA y AENOR firmaron recientemente un acuerdo estratégico para la creación y puesta en marcha de la certificación ‘Excelencia en el Modelo Formativo Integral de Canteras de Fútbol’, un nuevo sello exclusivo que reconocerá a los clubes que alcancen los más altos estándares de calidad, sostenibilidad y desarrollo integral en la formación de jugadores y jugadoras, con especial foco en la protección al menor.

La certificación incluye más de 50 indicadores que los clubes deberán cumplir y nace vinculada directamente al Plan de Optimización y Mejora de Canteras de LALIGA, el marco estratégico a 10 años lanzado por la organización en 2022 para impulsar las canteras de los clubes, que ya son líderes a nivel global, y llevar la excelencia del fútbol base español a un nuevo nivel.

Este posicionamiento ha despertado el interés de ligas y clubes de distintos países, como Irak, China o Perú, que han acudido a LALIGA para desarrollar consultorías internacionales en materia de formación, con el objetivo de impulsar sus estructuras de fútbol base y la profesionalización de sus modelos de cantera.