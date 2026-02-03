El Atlético anima las últimas horas de un mercado de invierno marcado por la austeridad

El mercado de invierno de la temporada 2025/26 ha remarcado el carácter austero de una Liga española en la que no se han dado grandes inversiones en fichajes. De hecho, LaLiga ha inscrito a 14 jugadores este lunes 2 de febrero, en un austero último día de transferencias en la Primera División del fútbol español, que se ha saldado con un total de 44 operaciones en enero y con un gasto estimado por debajo de los 60 millones de euros.

El principal agitador de estas horas finales del mercado ha sido el Atlético de Madrid al inscribir al nigeriano Ademola Lookman (Atalanta), para apuntalar la parcela ofensiva, y el mexicano Obed Vargas (Seattle Sounders) y el español Rodrigo Mendoza (Elche), para el centro del campo, en una última hora emocionante por la tardía confirmación del joven futbolista murciano, sobre las 23:57 de la noche del lunes.

Dos grandes pantallas en la sede de LaLiga, en la calle Torrelaguna de Madrid, fueron las encargadas de informar hasta la medianoche a decenas de periodistas que aguardaban las últimas horas de la última ventana del mercado en el presente curso, con más rumores que operaciones concretas.

Mateu Alemany, con mucho trabajo... otra vez

Después de la marcha de jugadores como Conor Gallagher (Tottenham), Giacomo Raspadori (Atalanta), Javi Galán (Osasuna) y Carlos Martín (Rayo Vallecano), este último a préstamo hasta el final de temporada, y los reiterados mensajes escondidos de Diego Pablo Simeone en rueda de prensa, el director deportivo del Atlético, Mateu Alemany, tuvo que remangarse de nuevo, como ya hiciese cuando formaba parte del Barcelona y cerrase la ventana invernal de 2022 con cuatro incorporaciones —Pierre-Emerick Aubameyang, Dani Alves, Adama Traoré y Ferran Torres—, para apuntalar otra vez una plantilla casi sobre la bocina.

Lookman, uno de los mejores jugadores de la reciente Copa África y una de las estrellas del Atalanta, fue el elegido como refuerzo ofensivo en lugar del brasileño Marcos Leonardo, del Al-Hilal, que sonó —y mucho— en las últimas horas para aterrizar en el Metropolitano. De igual manera, Rodrigo Mendoza y el mexicano Obed Vargas, ambos de 20 años, aparecen como dos de las apuestas de futuro de la dirección deportiva, ganando la partida a otras opciones más experimentadas ligadas al equipo rojiblanco como Leon Goretzka, del Bayern de Múnich, o Éderson, del Atalanta.

Varias llegadas de última hora

Con el Atlético inscribiendo a tres fichajes en las últimas cuatro horas del cierre del mercado y con Mendoza dando emoción hasta su aparición, varios clubes también confirmaron llegadas pasadas las 20:00 horas. Fue, por ejemplo, la de Álvaro Fidalgo (América), traspasado en el Real Betis, y las cesiones de Gonzalo Villar (Dinamo Zagreb) al Elche, del defensa finlandés Ville Koski (NK Istra 1961) al Deportivo Alavés y del delantero belga Cyril Ngonge (Nápoles) al Espanyol.

A falta de dos horas para el cierre, el Deportivo Alavés confirmó la inscripción del delantero marfileño Ibrahim Diabate (GAIS Gotemburgo), pichichi de la Liga sueca, sumándose a la llegada ya anunciada de Ángel Pérez (Huesca). Más madrugador fue el Athletic Club, que en la mañana de este lunes ascendió desde el filial al defensa Unai Egiluz para hacerle ficha con el primer equipo de los leones.

El Getafe encuentra apoyo en la justicia ordinaria

Otro de los grandes agitadores de este mercado fue el Getafe. Con la no aprobación de LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), pero gracias a que el Juzgado de lo Mercantil 15 de Madrid estimó parcialmente las medidas cautelares solicitadas por el equipo azulón, la entidad presidida por Ángel Torres pudo cumplir algunas de las demandas del entrenador José Bordalás.

El técnico alicantino, que ya tiene a sus órdenes a los uruguayos Martín Satriano (Olympique Lyon) y Sebastián Boselli (River Plate) y los argentinos Zaid Romero (Brujas) y Luis Vázquez (Anderlecht), que ya debutó con gol ante el Girona en Montilivi, también registró uno de los últimos fichajes de la noche de este lunes con la cesión del extremo internacional serbio Veljko Birmancevic (Sparta Praga).

El Girona, en una temporada en la que el conjunto de Míchel se acerca más al descenso que a la zona de puestos europeos, ha reforzado su centro del campo con la llegada de Fran Beltrán (Celta) y el argentino Claudio El Diablito Echeverry, cedido para lo que resta de campaña por el Manchester City.

Además, la entidad catalana acogió a préstamo al portero alemán Marc-André ter Stegen desde el Barça, con el objetivo de disputar minutos de cara al Mundial. Tras meses de inactividad y castigado por las lesiones, el meta teutón sufrió el sábado ante el Oviedo una lesión en el isquiotibial izquierdo, lo que provocó rumores a última hora sobre un posible regreso a la Ciudad Condal que no se han producido.

Cancelo vuelve al Barça

El propio Barça aprovechó la salida de su capitán para contar de nuevo con el lateral portugués João Cancelo (Al-Hilal), que se estrenará en el nuevo Spotify Camp Nou después de militar en el club azulgrana en la temporada 2023/2024, aún con Xavi Hernández en el banquillo. El luso apuntalará la mermada defensa de Hansi Flick, que dispondrá de un nuevo lateral para mover de manera definitiva a Gerard Martín a la posición de central, en un mercado más centrado hacia el talento joven del Barça Atlètic.

El Valencia sumó tres nuevas piezas a su plantilla con las cesiones de Unai Núñez (Celta de Vigo) y el nigeriano Umar Sadiq (Real Sociedad), un viejo conocido del Valencia, y el traspaso del argentino Guido Rodríguez (West Ham).

Una vez más, en el Real Madrid no se ha producido movimiento alguno. En las últimas horas se especulaba con una posible salida de Fran García rumbo a la Premier League, pero según pudo saber Libertad Digital, el club blanco rechazó una oferta de 30 millones de euros, procedente del Bournemouth, por el lateral izquierdo de Bolaños de Calatrava.

Muchos movimientos en el Oviedo

En la parte baja, el Oviedo, uno de los cuadros más madrugadores, se hizo con el préstamo del uruguayo Thiago Borbas (Red Bull Bragantino), del ítalo-uruguayo Nicolás Fonseca (Club León) y de la perla argentina Thiago Fernández, que ya debutó en el Carlos Tartiere después de que el Villarreal le inscribiese en LaLiga tras finalizar su vinculación con el Vélez Sarsfield.

En el cuarto lugar y en posiciones de Liga de Campeones, el Villarreal, además de ceder a Fernández, prestó al hispano-marroquí Ilias Akhomach al Rayo Vallecano hasta el final de la temporada. En el capítulo de altas, incorporó al lateral estadounidense Alex Freeman (Orlando City), recibió a préstamo al extremo Alfon (Sevilla) y subió al primer equipo al lateral Pau Navarro procedente del equipo B.

El Sevilla, limitado por las restricciones económicas a pesar de la salida de Alfon, reforzó su ataque con la cesión del francés Neal Maupay (Olympique Marsella) hasta el próximo mes de junio. Por su parte, la Real Sociedad se hizo con la llegada del brasileño Wesley (Al-Nasr) para lo que resta de temporada e inscribió con ficha del primer equipo al centrocampista Pablo Marín.

El Elche, que perdió a última hora a una de sus jóvenes perlas como Rodrigo Mendoza, validó, además del ya mencionado Villar, los fichajes del chileno Lucas Cepeda (Colo-Colo), así como la del hijo pródigo José Antonio Tete Morente (Lecce).

Llega Fer López y se va Bryan Zaragoza

Otro que regresa a LaLiga es Fer López, cedido al Celta procedente del Wolverhampton sólo unos meses después de formalizar su venta. El cuadro celeste incorporó pasadas las 22:30 al veterano uruguayo Matías Vecino (Lazio) y poco antes del deadline al lateral Álvaro Núñez (Elche), a las 23:51, después de haberse confirmado la marcha de Bryan Zaragoza a la AS Roma.

También vuelve a la competición Raúl Moro, traspasado desde el Ajax al Osasuna, siendo el segundo refuerzo invernal del equipo rojillo tras Javi Galán.

En la penúltima posición de la tabla, el Levante se hizo con la contratación a préstamo del centrocampista francés Ugo Raghouber (Lille) hasta el mes de junio.

Sobre las 23:44, a falta de algo menos de 15 minutos del cierre, el Mallorca registró la cesión del angoleño Zito Luvumbo (Cagliari), en otra de las operaciones cercanas a la fecha límite.