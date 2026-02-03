La sostenibilidad marca el rumbo del mercado de invierno en LALIGA

El mercado de fichajes de invierno, que cerró ayer, se ha desarrollado en LALIGA dentro del marco de sostenibilidad económica que la competición viene aplicando desde hace varias temporadas. Según los datos de LALIGA, los clubes han invertido unos 80 millones de euros en esta ventana, frente a los 30 millones de la temporada pasada en el mismo periodo, una evolución ascendente que sitúa a LALIGA en una posición comparable a la de la Bundesliga, la otra gran competición europea que mantiene un modelo económico basado en el 'fair play financiero'.

Este modelo de gestión, consolidado en los últimos años, está orientado a reforzar la estabilidad de los clubes a largo plazo y se ha convertido en uno de los rasgos más reconocibles de LALIGA. Su sistema de regulación financiera, citado con frecuencia como una referencia internacional, busca compatibilizar el equilibrio de los clubes con el mantenimiento de la competitividad deportiva. En ese contexto, la configuración de las plantillas se apoya en mayor medida en decisiones selectivas en el mercado y en el aprovechamiento de recursos propios, con un peso relevante del trabajo de formación.

En paralelo a esta dinámica, LALIGA vuelve a situarse como referente internacional en el desarrollo de talento, según el último informe del CIES Football Observatory, que analiza el valor de mercado de los jugadores formados en academias de todo el mundo. El estudio señala que cinco clubes de LALIGA, FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club y Real Sociedad, están entre los diez equipos del mundo con mayor valor de mercado de futbolistas procedentes de sus canteras. Con la mitad de los clubes presentes en ese top 10, la competición destaca por la solidez y continuidad de su modelo formativo.

Además, el rendimiento deportivo también aporta contexto al comportamiento del mercado. Aunque el desembolso suele situarse por debajo del de otras grandes ligas, como la Premier League, los clubes españoles han mantenido una elevada competitividad en Europa. Desde 2001, los equipos de LALIGA han ganado 35 títulos continentales entre Champions League, Europa League, Conference League y Supercopa de Europa, frente a los 13 conquistados por los clubes ingleses durante el mismo periodo, una diferencia de 22 trofeos.

Con el cierre de la ventana invernal, el panorama resultante mantiene una línea continuista respecto a temporadas anteriores, marcada por la disciplina financiera, el impulso al talento propio y una estructura deportiva que permite a los clubes desarrollar proyectos estables. La combinación de sostenibilidad económica y gestión deportiva sostiene el posicionamiento de LALIGA dentro del contexto internacional, en consonancia con la estrategia de equilibrio que rige el funcionamiento de la competición.