El Sevilla cierra de un portazo el posible regreso de Sergio Ramos

Sergio Ramos ha recibido un portazo inesperado de su Sevilla. El camero, que se ha posicionado en la Pole para conseguir hacerse con las riendas del conjunto hispalense, se ofreció a echar una mano hasta final de temporada para reforzar la maltrecha zaga. Volver a vestirse de corto en el Pizjuán buscando la salvación del equipo de sus amores antes, y si todo el proceso de compra se finiquita de manera adecuada, ponerse a los mandos de los despachos corbata en pecho mediante.
Salvar al Sevilla del descenso para, posteriormente, llevarlo a otra dimensión. La que realmente el corresponde por historia y que no es otra que luchar por meterse en Europa y levantar títulos. Sin embargo su gozo se ha quedado en un pozo. Y es que el actual director deportivo del Sevilla, Antonio Cordón, le ha cerrado la puerta. Ha sido durante la presentación de Neal Maupay, el último fichaje del Sevilla en el mercado invernal y que se estrenó con gol en su debut en Mallorca. Golazo, por cierto.
Cuando le preguntaron por el posible regreso de Sergio Ramos, tras el ofrecimiento del central, Cordón aseguró que no hay dinero para ficharlo: "Nuestra prioridad era el delantero, nunca nos planteamos fichar un central. Con el delantero nos hemos gastado todo, no hay más dinero para inscribir absolutamente a nadie, a pesar de que tengamos una ficha libre", contestaba el pacense.
"La realidad es que, en el Sevilla, ahora mismo, no tenemos ningún límite para poder traer jugadores. ¿Qué alguien pueda poner dinero? No me meto en el bolsillo de los demás", aseguró Cordón sobre la opción de intentar incorporar a algún jugador libre como es el caso del mismo Sergio Ramos.
Cordón queda en evidencia cuando afirma que desconoce si sería factible fichar a algún jugador libre, ya que ni siquiera lo han estudiado: "Como lo que queríamos era un delantero, no nos habíamos planteado nunca traer otro jugador en esa posición".
Para rematar insiste en que las arcas están completamente vacías: "Como digo, no hay límite. Al no haber posibilidad material, no se da. Prefiero ni pensarlo, porque es como ir a comprar un coche sin dinero... no hay economía para ello, entonces, como no está esta posibilidad, no me la planteo".