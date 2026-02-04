Keko Gontán, un auténtico trotamundos en el mundo del fútbol, ha dejado a todos boquiabiertos al contar una de las anécdotas más locas que vivió en uno de sus equipos, el Cartagena.

Allí Keko coincidió con Juan Ignacio Martínez, primo hermano de José Bordalás y quien implementó el ‘Método JIM’, el uso de los primeros vídeos para analizar rivales, siendo el técnico alicantino un auténtico visionario y precursor en un método innovador que años después han terminado utilizando todos los técnicos del mundo.

Lo que seguro que ninguno ha hecho es darle su toque personal al visionado de esos vídeos de análisis de rivales. Y es que el ‘Método JIM’ es insólito.

Según cuenta Keko en una entrevista concedida al podcast 'Offsiders', Jim pensó una argucia genial para captar la atención de sus futbolistas en medio de la sesión de vídeo:

Era el año 2010, los primeros análisis de vídeo, que se los tenían que pedir a La Sexta para poder analizar. Y el tipo, que era bastante psicólogo, sabía que cada tres o cuatro minutos la atención del jugador se pierde, y para conseguir la atención de los chicos ponía tres segundos de un vídeo pornográfico y estábamos ahí todos como suricatos. Eso lo hacía cada cuatro o cinco minutos y estábamos todos esperando: '¡Que viene! ¡Que viene!'

Keko se deshace en elogios sobre el que fue su entrenador en el Cartagena y asegura que la idea fue simplemente genial: "Un crack, la verdad que muy buena idea. Era un input de dos o tres segundos. No lo he vuelto a ver, pero es una idea brutal".

🗣️Esto cuenta Keko Gontán en @Offsiders_PRJ sobre su paso por el @FCCartagena_efs. 😂Ojo a lo que cuenta sobre JIM y su método para mantener la atención durante el análisis del rival. pic.twitter.com/BCoEFuxHig — Pruden López (@PrudenLpez1) February 2, 2026

Jim, genio y figura

Jim, que hizo un gran trabajo en el Cartagena y en el Levante incluso llegó a llevarlo al liderato, siempre ha sido un tipo peculiar: "Yo soy un hombre muy normal, que no está acostumbrado a grandes fastos y por eso trato de acostumbrarme lo mejor que puedo a esta enorme repercusión del liderato", reconocía desde Valencia cuando en octubre de 2011 llevó a los granotas al liderato en Primera. Juan Ignacio, un todoterreno que en su momento fue guardaespaldas de Isabel Pantoja. "Eso fue hace mucho tiempo, en 1983, cuando yo tenía 18 años. Mi padre trabajaba en un bar y un amigo de Alicante me animó para ir a Valencia y trabajar como guardaespaldas de la Pantoja en una gira que hacía la tonadillera con los Morancos. Lo asumí como un trabajo más, aunque yo quería enfocar mi futuro por otros derroteros". Con el gusanillo de los banquillos metido en el cuerpo, Juan Ignacio Martínez empezó a trabajar como vendedor de libros de texto y de seguros, ocupación que compaginó con sus primeros pasos como entrenador en Tercera, después de haber pasado por Regional y Preferente.

Se forjó en el barro y, posteriormente a su etapa en el Levante, también entrenó al Real Valladolid, al Almería, al Lorca, a un Real Zaragoza que salvó de bajar a Segunda B y probablemente de su desaparición; entremedias y, posteriormente a convertirse en el salvador maño, inició una etapa internacional en los banquillos pasando por equipos exóticos como el Shanghai Shenxin FC o el Meizhou Meixian Techand chinos, el Al-Arabi SC de Kuwait y su última experiencia en el Foolad FC de Irán. Actualmente, a sus 61 años, se encuentra sin equipo.