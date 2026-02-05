Ferrero decide poner punto y final a su relación con Carlos Alcaraz

El culebrón entre Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz llega a su fin. Tras semanas de mucha tensión por la ruptura inesperada de un matrimonio tenístico que parecía perfecto, Ferrero ha dado el paso definitivo para alejarse definitivamente de Carlos.

Fue una de las rupturas más traumáticas y sorprendentes. Tras siete años trabajando juntos Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz, el entorno del tenista decidió que era momento de poner punto y final a la relación. Un hecho que dejó muy tocado a un Ferrero que ha dado varias entrevistas para explicar que se sentía dolido y que no entendía la decisión. Se culpó al padre de Alcaraz, quien, al ser preguntado por el motivo, fue incapaz de dar una respuesta clara.

El tenista murciano se alzó con el triunfo en el Open de Australia el pasado domingo, con Samuel López como entrenador, a quien Carlitos ha elogiado durante estos últimos días.

Las palabras de Alcaraz tras levantar el trofeo poniendo en valor a su nuevo míster "Al no haber sido número uno, o jugador top, no se le reconoce lo que merece", parecen que no le sentaron nada bien a un Ferrero que ha decidido dejar de seguir en las redes sociales, más concretamente en Instagram, a su expupilo. Quizás Juan Carlos esperaba que se le echara de menos en el primer torneo grande que jugó Alcaraz sin él y el triunfo y las palabras de Carlos elogiando a su sucesor parecen haber sido el golpe definitivo para que el preparador valenciano ponga punto y final a su relación.

El triunfo en Melbourne solidifica la decisión de cambiar de entrenador de Alcaraz. Así al menos lo piensa Boris Becker. La leyenda alemana del tenis aseguró en Eurosport que "Fue una decisión difícil para el equipo de Alcaraz separarse de la exitosa pareja formada por Alcaraz y Juan Carlos Ferrero. Pero después de 14 días, sabemos que fue la decisión correcta. El viaje continúa y tiene el mundo del tenis a sus pies".

Ferrero se centrará en los próximos meses en un nuevo reto: ejercer de coach mental del prometedor golfista Ángel Ayora. El propio Ferrero reconoció que necesitaba alejarse un tiempo del tenis, cambiar de aires: "Recibí ofertas para seguir en el tenis, en los circuitos ATP y WTA, pero surgió la oportunidad de trabajar con Ángel en un mundo que conozco y me gusta".