La amenaza pública del Flamengo al Real Madrid: ¿pueden fichar a Vinicius?

El fútbol está cambiando. La Liga ha sido la octava que menos ha invertido en el mercado invernal. Ya no solo es la Premier League la que nos ha adelantado de manera flagrante en gasto de fichajes. Italia, Alemania, Francia... Arabia Saudí, incluso Brasil está resurgiendo. El Flamengo, el equipo que vio nacer a Vinicius, rompió el mercado con el fichaje de Paquetá. Lo sacó de la Premier, del West Ham, pagando este mercado de invierno 42 millones de euros. El traspaso más alto jamás visto por un conjunto brasileño.

En este contexto aparece en el horizonte una cuestión. ¿Podría fichar el Flamengo a Vinicius? Recordemos que el futuro del brasileño sigue en el aire. Termina contrato en junio de 2027 y sigue sin renovar. El Flamengo se lo cree y le lanza guiños a Vinicius.

Fue en la presentación del propio Lucas Paquetá, quien por cierto es amigo íntimo del extremo del Real Madrid ya que ambos coincidieron en el Flamengo.

El director de fútbol rojinegro, José Boto, fue preguntado directamente por un posible retorno del extremo madridista y ojo a la respuesta: "La puerta siempre está abierta para él. Su contrato está cerca de terminar, no tendríamos que pagar nada al Real Madrid". Toda una declaración de intenciones con amenaza incluida.

En el Madrid la postura sigue siendo la de renovar al brasileño, pero no a cualquier precio. Vinicius quiere igualar en la escala salarial los 30 millones que cobra por temporada Mbappé y el Madrid no está dispuesto a llegar a esas cifras. Las negociaciones están en punto muerto aunque en cualquier momento pueden retomarse y es que Florentino Pérez tiene muy claro que o Vinicius renueva o este verano tendrá que salir del Real Madrid al no querer que se marche gratis.

Además del Flamengo, quien cuenta con la carta emocional, el Madrid tiene más rivales: el PSG estaría encantado de devolverle la jugada de Mbappé y fichar a una estrella del rival libre mientras Arabia Saudí, que ya ha mostrado su interés el pasado verano, no tendría problema de bañar en oro a Vinicius para cerrar su fichaje. La decisión está en el tejado del extremo.