Ya se conoce la sanción al sujeto que lanzó un plátano a Vinicius en Albacete

La Comisión Antiviolencia ha informado este jueves de que ha propuesto una multa de 5.000 euros para un aficionado acusado de arrojar un plátano al jugador brasileño del Real Madrid Vinicius Junior durante el partido de octavos de final de la Copa del Rey contra el Albacete en el estadio Carlos Belmonte.

Según Antiviolencia, "el expediente elaborado por la Oficina Nacional de Deportes (OND) de la Policía Nacional aportó imágenes del lanzamiento desde la tribuna del estadio municipal Carlos Belmonte durante la celebración del último gol del equipo local, en un encuentro disputado el pasado 14 de enero"

La comisión califica los hechos como "una infracción grave, contemplada en la Ley 19/2007 de 11 de julio contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, y solicita para el aficionado una prohibición de acceso a recintos deportivos durante un periodo de 12 meses".