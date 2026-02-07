Entre Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal deshicieron el lío que el Mallorca había planteado en el partido en el Spotify Camp Nou, una victoria por 3-0 que sitúa a los de Hansi Flick con cuatro puntos de ventaja al frente de la tabla.

Los baleares, que estuvieron muy bien en el primer tiempo, no pudieron dar respuesta ante un Barça que, como es habitual en esta temporada, ofrece un mejor rendimiento en las segundas partes.

De salida, la banda derecha del ataque del Barça y la izquierda del Mallorca reunieron a los dos protagonistas iniciales del partido, aunque uno de ellos, Jan Virgili, se diluyó en el segundo tiempo.

Dos jóvenes insolentes: Lamine Yamal y Jan Virgili, un exbarcelonista que se fue a Mallorca en busca de los minutos que Hansi Flick no le iba a ofrecer.

Virgili, la sensación de los bermellones en este inicio de curso, buscó reivindicarse desde el primer minuto de juego y en prácticamente todos los duelos con Jules Kounde, de los que salió victorioso.

Este joven jugador, criado en La Masia, fue traspasado al Mallorca porque, con diecinueve años, reclamaba protagonismo. Algo que en este Barça con Raphinha y Lamine en los extremos no iba a tener; por eso, marcó en rojo este día en el calendario.

Al Barça le costó entrar en materia. Con un poblado 5-4-1 en defensa, que se transformaba en un elástico 4-2-3-1 en ataque, el Mallorca se sintió muy bien. Jagoba Arrasate sabía dónde tenía que cortocircuitar el juego del equipo de Flick y al Barça le costó leer el partido prácticamente una media hora.

Hasta entonces, las galopadas de Virgili, el juego de pívot del kosovar Vedat Muriqi, las proyecciones de Mateu Jaume, el talento de Pablo Torre, otro exbarcelonista, y el trabajo de Samu eran los que mandaban sobre el verde.

Avisó Virgili en el minuto 11, en una acción en la que se regateó a Kounde, pero no pudo conectar con Muriqi; un minuto después, con un remate de cabeza demasiado blando, de nuevo en el minuto 17 con otro servicio sobre el nueve bermellón que no pudo aprovechar y otra vez con un remate en el minuto 21.

Fue entonces cuando el Barça reaccionó. Desconectados Dani Olmo y Fermín López, sin capacidad de crear por parte de Casadó y con un Lamine Yamal sobremarcado, a los azulgrana les costaba masticar el partido, pero vieron dónde estaba la salida del laberinto.

Lamine Yamal ejercía de efecto imán y, en el otro lado, por la izquierda, Marcus Rashford tenía mucho espacio. Ahí empezó a gestarse la manera de darle la vuelta a la situación.

El inglés avisó después de un cambio rápido de juego desde la otra banda con un remate que salió junto al palo de Leo Román en el minuto 26 y tres minutos después, repitió la misma acción.

Entonces el balón rebotó en un defensa, el rechazo lo cazó Robert Lewandowski, que dio una clase magistral de control, recorte y remate en espacio reducido. El polaco puso el 1-0 en el minuto 29. Era su décimo gol en LaLiga, el decimotercero del curso.

El escenario del partido cambió completamente a partir de entonces, y quien tuvo las mejores ocasiones fue ya el Barça, que capitalizó todo el juego. Pau Cubarsí, en el minuto 36, no aprovechó un remate de cabeza en el segundo palo y, en el tiempo añadido, en el minuto 48, Lamine Yamal no aprovechó una magnífica falta lanzada por Marcus Rashford y que salvó Leo Román en primera instancia.

El Barça de la segunda parte no tuvo nada que ver. Estuvo más incisivo, pudo filtrar más pases interiores y dominó el juego frente a un rival desbordado que ya no podía salir de su campo.

Reclamó un penalti por una acción del colombiano Johan Mojica sobre Lamine Yamal (min. 49), Marc Casadó disparó al travesaño (min. 54) y Fermín López obligó a Leo Román a intervenir en el minuto 57.

Y en cuanto se sintió liberado Lamine Yamal, ya todo fluyó para los azulgrana. El de Rocafonda decidió el partido en el minuto 61 con un golazo. Controló en la semiluna, recortó sobre Maffeo y puso el balón donde Leo Román no podía llegar (2-0).

Lamine Yamal lleva cinco partidos seguidos marcando, quince goles en este curso, diez de ellos en LaLiga. Se fue en el minuto 78, con todo ya decidido y su mente ya puesta en el próximo compromiso, la ida de semifinales ante el Atlético de Madrid.

Antes del final, Marc Bernal demostró por qué está llamado a ser uno de los grandes nombres de la temporada, tras una cabalgada prácticamente desde mediocampo, el canterano recortó a Pablo Maffeo y batió a Leo Román en el minuto 84 para el 3-0.

Ficha técnica

Barcelona, 3: Joan García; Jules Kounde, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Marc Casadó, Dani Olmo (Marc Bernal, min.67); Fermín López (Tommy Marqués, min.84); Lamine Yamal (Roony Bardghji, min.78), Robert Lewandowski (João Cancelo, min.78) y Marcus Rashford (Ferran Torres, min.67).

Mallorca, 0: Leo Román; Mateu Jaume (Antonio Sánchez, min.63), Pablo Maffeo, David López, Martin Valjent, Johan Mojica; Samu Costa (Manu Morlanes, min.77), Omar Mascarell, Pablo Torre (Sergi Darder, min.63), Jan Virgili (Mateo Joseph, min.63); y Vedat Muriqi (Javi Llabrés, min.77).

Goles: 1-0, min.29: Robert Lewandowski. 2-0, min.61: Lamine Yamal. 3-0: min.84: Marc Bernal.

Árbitro: Alejandro Quintero González (Comité Andaluz). Sin amonestaciones.

Incidencias: partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports disputado en el Spotify Camp Nou ante 44.301 espectadores.