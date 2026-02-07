La surrealista escena con un traductor y un fichaje nigeriano que vive un desquiciado Real Zaragoza

El Real Zaragoza se encuentra en una situación dramática. En su 13ª temporada en Segunda División, los maños ven más cerca que nunca el inframundo: el descenso a Primera RFEF. Con 24 jornadas disputadas, son penúltimos con tan solo 22 puntos, a cinco del Huesca, el equipo que a día de hoy marca la salvación.

La fiel afición del conjunto blanquillo sigue apoyando a un equipo que va a la deriva con constantes cambios de entrenadores, directores deportivos e incluso de dueños. La nueva propiedad que entró en el club en 2022 -con Jorge Mas al frente y Gil Marín con una enorme influencia moviendo los hilos desde bambalinas- y que parece no tener intención alguna de luchar por el ascenso hasta que La Nueva Romareda esté terminada, puede haberse pasado de frenada. Y es que una cosa es no invertir para estar en la pomada por subir y otra muy diferente es irse al pozo de la antigua Segunda B. Por ello, en este mercado de invierno le han dado a Txema Indias los recursos necesarios para mover el árbol y reforzarse con seis fichajes: Nikola Cumic, Rober González, Larios, Mawuli, El Yamiq y William Agada.

Es tan surrealista todo lo que está viviendo la afición del Real Zaragoza desde hace años -la llegada del ínclito Agapito Iglesias, más conocido por la capital del Ebro como Agapufo-, que ya no sorprende nada. La última nota que podría firmar un hombre del mismísimo Valle-Inclán la firmó en la presentación de William Agada el traductor contratado por el club -Agada es nigeriano y no entiende nada de español-.

En el típico turno de preguntas y respuestas, un periodista le lanza una pregunta y el traductor... se la traduce al español. Un terrible cruce de cables del traductor que provocó una escena cómica que sacó las carcajadas de los presentes.

Tras el inédito lapsus, Agada, que lleva sin equipo desde que salió en noviembre del Real Salt Lake City, aseguró que "Estoy encantado de estar aquí y estoy listo para jugar. Me gusta marcar goles, voy a ayudar a luchar y ganar partidos. Es un honor jugar para el Real Zaragoza".

Esperemos, por el bien de la afición blanquilla, que Agada quede bendecido por ese momento de empanada del traductor.