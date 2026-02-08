De Marc Bernal a Tommy Marqués: Hansi Flick hace lucir a La Masia

Marc Bernal, que ante el Mallorca se estrenó como goleador con la camiseta del Barça, y Tommy Marqués, que debutó ante los bermellones, son el primer y el último de los canteranos que han debutado con Hansi Flick, dos realidades que consolidan a La Masia como referente del fútbol formativo mundial.

Por necesidad -últimamente económica-, pero siempre por convicción, La Masia ha sido históricamente la fuente de la que ha bebido el Barcelona.

Allí se formaron Leo Messi, el jugador con más Balones de Oro, pero también Andrés Iniesta o Xavi Hernández, con los que compartió aquella icónica foto en 2010 que dibujaron el podio del fútbol mundial. El último grande en llegar ha sido Lamine Yamal, que en 2025 asomó la cabeza entre la élite mundial.

Una de las condiciones no escritas para convertirse en entrenador del Barça es estar pendiente de los talentos emergentes del fútbol base, los últimos: Xavi Hernández y Hansi Flick son los que más miradas han echado al fútbol base.

Bernal, el primer canterano debutante con Flick

Antes de dirigir su primer partido con el Barça, el 17 de agosto de 2024 en Mestalla, Hansi Flick tenía 'fichado' a Marc Bernal, un mediocentro con aires de Sergio Busquets del que se enamoró al instante.

Aquel día también debutó Gerard Martín y poco a poco le ha ido dando la alternativa a un total de nueve futbolistas, sin contar a Pau Víctor, que fue canterano del Barça, pero lo repescó del Girona.

La progresión de Marc Bernal se frenó a las primeras de cambio con una grave lesión en Vallecas que le dejó fuera de juego más de un año. A Gerard Martín lo reconvirtió de lateral zurdo a central.

En su primera temporada, la 24-25, Flick también hizo debutar a Sergi Domínguez, un central zurdo que ahora juega en el Dinamo de Zagreb, y Andrés Cuenca, actual jugador del Sporting de Gijón.

A principios de 2025 le dio la alternativa a Toni Fernández en un partido copero ante el Barbastro y antes de finales de su primera campaña a Dani Rodríguez, un explosivo extremo, que tuvo la mala suerte de lesionarse a las primeras de cambio.

En este curso (25-26), Flick le ha dado sus primeros minutos en el primer equipo a Jofre Torrents, un carrilero con gran presencia física, a Dro Fernández y anoche a Tommy Marqués.

El exquisito 'Dro' Fernández, un mediocampista con mucha clase, decidió aceptar una oferta del PSG, el Barça recibió 8,2 millones de euros y Flick lamentó la decisión del jugador.

El último en debutar ha sido Tommy Marqués, otro centrocampista. Por su físico recuerda a Frenkie de Jong, otro proyecto de gran jugador que está por ver el recorrido que tiene.

Xavi y la actual columna vertebral del equipo

Si Flick ha apostado claramente por la cantera, Xavi Hernández, en sus dos temporadas y media al frente del Barça, fue quien dio la alternativa a buena parte de los canteranos que actualmente forman la columna vertebral del equipo.

Suya fue la decisión de darle la alternativa a Lamine Yamal con 15 años, 9 meses y 16 días, en un partido contra el Betis, pero también de darle sus primeros minutos con el primer equipo a Marc Casadó, Fermín López, Pau Cubarsí o Iñaki Peña.

Es paradigmático el caso de Fermín López, a quien repescó del Linares para darle una oportunidad en una gira estival. Su gol ante el Real Madrid en un amistoso le marcó para siempre y a día de hoy es uno de los mejores jugadores del Barça

También es indiscutible Pau Cubarsí, al que Xavi le dio la alternativa con diecisiete años, y hoy es uno de los emblemas del equipo.

La lista de canteranos que debutaron con Xavi es extensa, desde Ilias Akhomach, a Ferran Jutglà, Marc Gui o Héctor Fort. En la misma también se encuentran Álvaro Sanz, Estanis Pedrola, Mika Mármol, Chadi Riad, Ángel Alarcón o Aleix Garrido.

Cuando Hansi Flick firmó por el Barça llegó ya con informes de jugadores del filial y del juvenil, algo que sorprendió a la dirección deportiva. De hecho tiene claro el papel de La Masia, que para el alemán es "un tesoro" que hay que aprovechar.

"Cuando necesitamos a un jugador, sabemos que en la Masia lo podemos encontrar", no se cansa de repetir.