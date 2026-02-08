La obra de arte de Cipenga que certifica el liderato en Segunda del Castellón 33 años después

La exhibición del Castellón este domingo en el campo del Real Valladolid (0-4) ha dejado al equipo 'orellut' como líder de Segunda División, una posición que no ocupaba desde octubre de 1992, desde hace 33 años.

El Castellón, un equipo que lleva años haciendo las cosas muy bien -desde que el griego-canadiense Bob Voulgaris, experto en datos de 50 años, es millonario gracias al póker y las apuestas deportivas y que en el verano de 2022 se hizo propietario del club de Castalia-, dio un salto definitivo cuando dio las riendas del equipo a Pablo Hernández -el ex del Valencia, que jugó en el Castellón y fue presidente en su día-.

Un equipo atrevido, alegre, que juega sin complejos y que tiene una serie de jugadores que marcan diferencias en la categoría de plata del fútbol español como es el caso de Brian Cipenga, el extremo congoleño de 28 años que además de ser increíblemente habilidoso y desbordante en el uno contra uno, tiene gol -acumula 5 goles y 5 asistencias en lo que llevamos de curso- y este domingo en Zorrilla destapó el tarro de las esencias con un golazo que está revolucionando las redes sociales.

Con 0-3 en el marcador y el partido ya visto para sentencia, recibió un balón en el pico del área de perfil izquierdo, recortó a su par y la puso en la mismísima escuadra con un remate con rosquita precioso para firmar una obra de arte y certificar el liderato del Castellón.

¿QUÉ ACABAS DE HACER CIPENGA? 😱😱😱 Es un 0-4 que pone en pie al público del José Zorrilla 👏 La obra de arte que pone al Castellón líder de #LALIGAHYPERMOTION pic.twitter.com/bXR9QKXxii — DAZN España (@DAZN_ES) February 8, 2026

Con los tres puntos sumados en el estadio pucelano, el Castellón es primero de la tabla con 45 puntos, uno más que el Racing de Santander, que cerrará este lunes la jornada en LaLiga Hypermotion (20:30 horas) en El Sardinero frente al Mirandés.

A la espera de ese resultado, el equipo albinegro ocupa su mejor posición desde la séptima jornada de la temporada 1992-93. Aquel 18 de octubre de 1992 era líder empatado a 11 puntos pero por delante del Lleida y también del Racing de Santander.

Para encontrar al Castellón en lo más alto de la clasificación en solitario hay que remontarse a su último ascenso a Primera División en la temporada 1988-89, por lo tanto hace 35 años.

Aquella campaña, el equipo de Castalia estaba entrenado por Luis Martínez García 'Luiche' y ascendió a Primera como campeón de la categoría. En aquel Castellón jugaban históricos como Emilio Isierte, Pepe Mel, Jordi Vinyals, Javi Valls o Antonio Manchado.