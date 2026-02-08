La roja directa a Endrick que divide a Francia e indigna a su entrenador: "Los árbitros deben prestar atención"

La fulgurante aparición de Endrick en la Ligue 1 con el Olympique de Lyon sufrió un frenazo durante el choque ante el Nantes, en el que el jugador brasileño cedido por el Real Madrid no marcó y abandonó el choque en el minuto 61 tras ver una cartulina roja directa.

Endrick promediaba un tanto por partido en la Ligue 1 desde que llegó al Lyon en el mercado de invierno. Con cinco goles en el bolsillo, se había erigido como la gran irrupción del campeonato francés y, por supuesto, como la gran estrella de su nuevo equipo.

Todos los focos apuntaban a Endrick para su siguiente reto, el Nantes, ante el que sufrió la segunda expulsión de su carrera. La primera la vivió con el Real Madrid en un choque ante el Celta esta temporada, en el que vio otra roja directa en el minuto 92 por protestar desde el banquillo.

Frente al Nantes, comenzó el duelo nervioso y ya al segundo minuto fue amonestado por agarrar a Albine en una contra. Siguió en el partido y a la media hora dispuso de la ocasión más clara para marcar, un disparo desde dentro del área ante Anthony Lopes que despejó a córner el guardameta del Nantes.

En el segundo acto, con 0-1 en el marcador para el Lyon gracias a un tanto de Pavel Sulc, Endrick fue expulsado en una acción que está generando una enorme polémica. En un principio, Endrick recibió su segunda amarilla por una falta sobre Assoumani. Sin embargo, se convirtió en roja directa cuando el VAR avisó al colegiado Mathieu Vernice, que tras revisar las imágenes interpretó que dio una patada a su rival. Decisión dura, discutida y con eco inmediato en Francia. Para muchos, castigo excesivo. Para otros, acción peligrosa.

Expulsan a Endrick por esto… Los que manejan el fútbol no les gusta el fútbol… por eso cada día se lo cargan más y más…

🚨 𝗜𝗡𝗖𝗥𝗢𝗬𝗔𝗕𝗟𝗘 ! Endrick a ramassé son premier 𝗖𝗔𝗥𝗧𝗢𝗡 𝗥𝗢𝗨𝗚𝗘 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧 face à Nantes après cette faute ! 🟥🤯

El Lyon resistió media hora, se llevó un susto importante con un disparo al palo de Bahereba Guirassy en el minuto 93 y finalmente consiguió una victoria importante, la sexta consecutiva en Liga y con la que se colocó en la tercera posición a siete puntos del líder, el Lens, y a seis del PSG, que tiene un partido menos.

Tras el partido, el técnico del Olympique de Lyon, Fonseca no escondió su enfado. Sin levantar la voz, dejó un mensaje directo. "Hay una intención de intimidar a Endrick. No es la primera vez. Los árbitros deben prestar atención y proteger a los jugadores con talento", dijo el técnico portugués, apuntando a la dureza con la que están midiendo al joven brasileño. Un aviso que va más allá de una jugada concreta.