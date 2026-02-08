Terrible enganchón entre Iturralde y Ponseti en pleno directo: "Me estoy quedando sin voz por culpa de este idiota"

Tremendo el enganchón que han tenido en la noche de este sábado los comentaristas de la Cadena SER, José Antonio Ponseti y Eduardo Iturralde González al discutir sobre la posesión de armas en Estados Unidos.

Mientras hablaba Ponseti, Iturralde saltó para cortarle: "¿Estás defendiendo públicamente la tenencia de armas? ¿Estás diciendo eso? ¿Estás diciendo que cada uno puede llevar un arma?". Ponseti, completamente indignado le reprendió: "Escúchame de una puñetera vez", a lo que el trencilla respondió que "para decir esa barbaridad, no".

Ponseti, completamente fuera de sí, terminó explotando: "No tienes ni puñetera idea. No sabes nada. Eres un ser que no sabe nada. Si hablamos de armas igual te llevas una sorpresa". Dani Garrido intentó mediar, pero el periodista, desplazado a Estados Unidos para la Super Bowl, continuó reprendiéndole: "Yo en Estados Unidos tendría armas porque hay mucho loco, es muy difícil vivir aquí. No es lo mismo que vivir en tu tierra. Por cierto, ¿en tu tierra (el País Vasco) había armas? No sabes nada Iturralde. No tienes ni idea de nada. Vente aquí 40 días, que me tienes harto, coño. Ya está bien de faltar al respeto. Hasta aquí"

Ponseti terminó la discusión con la siguiente frase: "Me estoy quedando sin voz por culpa de este idiota, porque es un idiota"