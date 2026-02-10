El momento surrealista del año: Kroos responde a unas declaraciones fantasma de Obi Mikel

Surrealista momento el vivido en las redes sociales con Toni Kroos y Obi Mikel que se ha hecho viral.

La leyenda del Real Madrid reaccionó en redes con una frase directa —"¿Y por qué no jugaste en el Real Madrid?"— a unas declaraciones fantasma atribuidas que en su momento se atribuyeron a John Obi Mikel en las que le calificaba como "mediocre" y se cuestionaba que jugadores del Real Madrid, como Nacho, hubieran ganado varias Champions.

Unas declaraciones que el ex del Chelsea se encargó de desmentir. Fue en 2024 cuando se le atribuyeron a Obi Mikel unas palabras muy críticas con varios jugadores del Real Madrid en la previa de la final de la Champions ante el Borussia Dortmund. Mikel salió a la palestra para negar su autoría: "Eso es una absoluta mentira. Decir que Modric, Carvajal, Kroos o Nacho no son lo suficientemente buenos es increíble. Nunca diría algo así y nunca lo haré", aseguró.

Mikel, incluso, alabó la trayectoria de futbolistas como Luka Modric, Dani Carvajal, Toni Kroos o Nacho, a los que definió como "jugadores de clase mundial" y "leyendas del Real Madrid". Incluso llegó a señalar a Carvajal como candidato al Balón de Oro tras su temporada y su gol en la final. "Han ganado la Champions seis veces. Decir que no son buenos es una locura", zanjó.

Tras la respuesta de Toni Kroos, las declaraciones 'fantasma' de Obi Mikel volvieron a recircular en redes después de que Dani Ceballos reposteara esa misma imagen con esas palabras y añadiera el mensaje: "Lo siento, pero Toni Kroos es único". El gesto del centrocampista del Real Madrid avivó de nuevo el debate en torno a la comparación.

Mikel, que se ha visto involucrado en una historia sin tener nada que ver, en un turbio asunto. El nigeriano inició su carrera profesional en el Lyn Oslo, antes de fichar por el Chelsea, club en el que pasó once temporadas y con el que vivió la etapa más estable y exitosa de su carrera. Tras salir de Londres jugó en el Tianjin Teda, Middlesbrough, Trabzonspor, Stoke City y Al-Kuwait, donde puso fin a su trayectoria profesional.