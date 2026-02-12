"La Superliga es el mayor fracaso en la carrera de Florentino Pérez"

El bombazo informativo saltó en pleno programa. UEFA y Real Madrid llegaban a un acuerdo para poner fin a la Superliga. Un comunicado conjunto por el que ambos unen fuerzas para buscar el punto intermedio que contente a ambos.

Mientras los tertulianos Dani, Alfredo y Luis hacían sus pronósticos, tales oráculos, de los dos equipos que pasarán a la final de la Copa del Rey —hoy comienzan las semifinales en San Mamés entre Athletic y Real Sociedad—, Sergio recibía la noticia y leía el comunicado íntegro:

La UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid C. F. llegan a un acuerdo por el bien del fútbol europeo de clubes. Tras meses de conversaciones mantenidas en beneficio del fútbol europeo, la UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid C. F. anuncian que han alcanzado un acuerdo de principios por el bien del fútbol europeo de clubes, respetando el principio del mérito deportivo y haciendo hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología. Este acuerdo de principios también servirá para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea, una vez que se implemente un acuerdo definitivo.

El primero en manifestarse fue Luis: "El proyecto faraónico de Florentino Pérez se acabó". Todos coincidían en dar por finiquitada la Superliga.

Alfredo dio su punto de vista: "Hay que recordar que la justicia dio la razón al Real Madrid en su denuncia por la que se estableció que 'Las normas de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) que supeditan a su autorización previa cualquier proyecto de nueva competición de fútbol de clubes, como la Superliga, y que prohíben a los clubes y a los jugadores participar en la misma, so pena de sanciones, son ilegales', un as en la manga que el Madrid ha utilizado en esta negociación que ha terminado en un acuerdo del que habrá que ver los detalles del mismo y lo que consigue el Real Madrid (todo es tema de dinero) para valorarlo.

Dani Blanco daba la razón a Alfredo: "Hay que ver la letra pequeña para valorarlo".

Alfredo considera que "El mayor error de Florentino Pérez fue salir en la Asamblea de Socios del año pasado defendiendo al Barcelona" cuando se le preguntaba al presidente del Real Madrid el motivo por el que no era más duro con los azulgranas en el 'Caso Negreira', pero para considerar que es un fracaso el tema de la Superliga... si no ha salido la competición pero se ha cambiado el formato, veremos si el fútbol de la máxima competición continental no comienza a darse en abierto...".

Por su parte Sergio aseguraba que "Florentino Pérez ha perdido la guerra, ahora que ha podido al perder la guerra firmar algún acuerdo que le haga salir victorioso de alguna batalla particular al conseguir más dinero, cambio de formato...".

Alfredo considera que el principal objetivo de Florentino Pérez era conseguir mejores condiciones económicas para su equipo, algo que veremos si consigue o no.

Posteriormente coinciden los tertulianos en que el gran fracaso de la Superliga en su origen es algo que apunta el comunicado conjunto del Real Madrid y la UEFA, el no tener en cuenta la meritocracia.

Luis destacaba un titular: "La UEFA y el Real Madrid firman la paz". Y añadía: "Florentino ha gestionado mal la puesta de escena y los tiempos".

Dani Blanco aseguraba que "El mayor error en la carrera de Florentino Pérez ha sido la Superliga".

También el hecho de como se presentó la Superliga en El Chiringuito fue objeto de debate.

Una mesa redonda muy caliente con diferentes puntos de vista de la noticia que ha sacudido la actualidad deportiva de este martes 11 de febrero.