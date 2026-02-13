El partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el F.C. Barcelona quedará en la retina durante años por varios motivos. El 4-0 que le endosó el Atlético a los azulgranas fue un baño táctico terrible de Simeone —destrozó por los costados, generando superioridades, con cambios de orientación y siempre atacando los espacios— contra un Flick pirómano que tuvo que recular en su plan inicial y sustituir a Casadó a la media hora para poner a Lewandowski, futbolísticamente hablando. Al descanso, el Atlético ya ganaba 4-0, lo que supuso la peor humillación para el Barcelona en 73 años. Histórico. La última vez que el conjunto catalán se marchó al descanso perdiendo 4-0 fue en 1953. Ha llovido mucho desde entonces. También fue en la capital de España, pero esta vez ante el Real Madrid.

Si futbolísticamente el baño fue de los de época, el ridículo que hizo el VAR también será recordado durante mucho tiempo. Siete minutos estuvo parado el juego mientras desde la sala del videoarbitraje se revisaba el tanto de Cubarsí que hubiera supuesto el 4-1 recién iniciada la segunda parte. La actuación del ínclito González Fuertes —el asturiano estaba a los mandos del VAR— ha recibido una oleada de críticas, entre ellas la de un exárbitro, Iturralde González, que lo ha definido como "bochornoso" y "denunciable".

Fue tal el bochorno que el propio CTA no tardó en pronunciarse respecto a la jugada con un comunicado en el que se explicó el motivo de la tardanza en el veredicto final. El Comité Técnico de Árbitros reconoció que se produjo un fallo en la "modelización de jugadores a través de los esqueletos, al detectar una situación de alta densidad de jugadores". Después de varios intentos fallidos, el equipo VAR lanzó las líneas de fuera de juego de forma manual. Por este motivo, "el proceso de peritación de la jugada se extendió más de lo normal e imposibilitó mostrar la recreación de la jugada en la realización del partido".

🛑 El @CTARFEF reconoce un error en el fuera de juego semiautomático: han tenido que tirar las líneas manualmente ⚠️ @itu_edu explica la jugada en #ElLarguero ‼️ ❌ "Ha fallado la tecnología cuando hay muchos jugadores juntos en una misma jugada" 👉"Cubarsí está adelantado" pic.twitter.com/tDxePJRfLV — El Larguero (@ellarguero) February 12, 2026

Iturralde, en El Larguero, cargó con muchísima dureza contra el sistema: "La tecnología ha fallado, no es la primera vez que el SAOT (Fuera de juego semiautomático) falla cuando hay muchos jugadores cerca, y han tenido que hacerlo manualmente. Cuando hay muchos jugadores juntos, este sistema tiende a fallar. Al intentar dibujar cuál es el último cuerpo, no les ha salido en el ordenador. Esto es denunciable. Tú puedes estar cinco o seis minutos para marcar la línea, pero es que el fuera de juego es de Lewandowski. ¿Qué puedes tardar en marcar la línea de Lewandowski? Que me lo expliquen…"

Por último, Iturralde tildó el fuera de juego de Cubarsí como "bochornoso" y pidió cambios en la forma de ‘tirar’ el fuera de juego desde el VAR: "Se debería tirar la línea del fuera de juego también con el balón, y no solo con los pies".