La presidenta del Celta, Marian Mouriño, avaló este viernes el proyecto de ampliación de la grada de Tribuna, con el que Balaídos pasaría a tener un aforo de 43.000 espectadores, porque ayudaría al crecimiento deportivo del equipo celeste.

"Un estadio de 40.000 plazas nos ayudaría a crecer. Siempre hemos dicho que queremos un Celta grande. Soñamos con que el Celta siga creciendo y un estadio de 40.000 personas nos pondría en números y en estadios de equipos más ambiciosos y más altos en la clasificación que nosotros, así que por qué no soñar en que podamos estar ahí", afirmó.

La máxima accionista del único club gallego en Primera División asistió esta mañana a la firma del convenio de prórroga de cesión de la Zona Franca de Vigo al Ayuntamiento del derecho de superficie sobre la parcela que ocupa la Grada de Río del Estadio Municipal de Balaídos.

"Hoy tenemos más de 41.000 carnés celtistas, así que por qué no pensar en un Balaídos con más de 40.000 espectadores en todos los partidos", incidió.

La presidenta del Celta también indicó que el club "sigue trabajando" para organizar grandes conciertos en el estadio municipal.

"El año pasado no pudimos, pero este año seguimos trabajando en ello y esperamos en breve poder tener noticias. Esa es nuestra intención, conseguir tener algo de música aquí en Balaídos", manifestó.