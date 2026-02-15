Flick desvela que habló con Munuera en su vestuario tras el 4-0 del Atlético

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha reconocido que tras el partido del pasado jueves ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano (4-0), en la ida de semifinales de Copa del Rey, fue "al vestuario del árbitro" José Luis Martínez Munuera para saber "por qué pitó fuera de juego" en el gol anulado a Pau Cubarsí, y ha afirmado que la abultada derrota fue "una lección" que deben aplicar ya este lunes ante el Girona.

"Tenemos que jugar mejor, eso es lo que tenemos que hacer. No me importa las otras cosas, aunque a veces no es agradable. Después del partido, después de la rueda de prensa en Madrid, hablé con el árbitro, fui a su vestuario y hablé con él. Quería saber por qué pitó fuera de juego. Hubo una buena comunicación, fue un buen paso. No fue su culpa que perdiéramos el partido", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, el técnico alemán reconoció que fue "una charla positiva". "Llamé a su puerta y conversamos tranquilamente. Fue una charla positiva. Pero nos tenemos que enfocar en lo que pasa en el terreno de juego. Sentí que tenía que hablar con ellos y agradezco que me abriesen la puerta y poder hablar con calma. Fue bueno", manifestó.

Sin embargo, no quiso valorar el comunicado del club sobre los últimos arbitrajes. "Yo no pudo cambiar estas situaciones. Todos somos humanos y cometemos errores, pero tenemos que seguir mejorando, tanto nosotros como los árbitros. En el fútbol, todos deben mantener la neutralidad. Puede haber errores, somos humanos", expresó.

Sobre la dolorosa derrota en el Riyadh Air Metropolitano, cree que fue "una lección". "El entrenamiento de hoy fue muy bueno. Veo mucha intensidad y confianza, marcando goles. Perdimos el partido del jueves, fue una lección para nosotros, pero la vida sigue. Tenemos que aceptar esta derrota y centrarnos en el siguiente partido. Tenemos que jugar con la confianza que necesitamos. Tenemos mucha calidad y podemos ganar contra todos los equipos. Cuando no estamos centrados en el campo, como en los primeros 45 minutos, podemos perder. Es importante mantenerse concentrados", subrayó.

"El Atlético estaba listo para la lucha, jugó un partido de nivel Champions. Creo que en los primeros 45 minutos no tuvimos la actitud adecuada para ser competitivos, ellos estuvieron mucho mejor, con mejor dinámica. Aprecio lo que vi hoy en el entrenamiento, pero tenemos que ponerlo mañana en el campo. Se puede perder con el Atlético, pero tenemos que seguir adelante. Es un largo camino, pero todo es posible, cuando jugamos como equipo y todos están al 100%, tenemos una gran calidad. Las derrotas pasan, pero es importante es cómo reaccionas, y esa reacción es la quiero ver mañana", prosiguió.

Además, resaltó que en el encuentro de vuelta deberán empezar mejor de inicio. "Siempre queremos ayudar al equipo. Cuando cambias algo al descanso, está bien, pero es importante empezar al mejor nivel. En el partido de vuelta de Copa es necesario empezar desde el principio. Tenemos que estar así desde el primer segundo del partido hasta el final", explicó.

Elogios al Girona

En otro orden de cosas, Flick aseguró que el Girona es "un equipo muy bien organizado, con valentía para salir con el balón controlado". "Eso es lo que esperamos. Es importante que mostremos nuestra intensidad y que seamos más dinámicos que en los últimos partidos", indicó.

Por otra parte, afirmó que Raphinha "puede jugar", pero que Marcus Rashford "está fuera para mañana" a pesar de que está "mucho mejor". "Es un jugador importante y lo echamos de menos. Siempre mejora y aumenta la dinámica y la intensidad, y eso es bueno. La temporada pasada fue el mejor del mundo", añadió sobre el brasileño.

Por último, el preparador azulgrana señaló que Pedri "volverá este mes" y que puede que Gavi "no vuelva en febrero, pero sí el próximo mes", además de reconocer que Marc Bernal "está preparado" para jugar más minutos.