El incomprensible y descarado error que explica la decadencia absoluta del arbitraje en España

No hay fin de semana donde no queden retratados. El nivel arbitral en España es terrible. En la élite, Primera División, vemos cada jornada fallos que con una herramienta como el VAR son muy difíciles de comprender y justificar.

El problema del arbitraje no solo está en la cúspide, en la base hay un nivel tan pobre que podemos ver escenas como la que se vivió en Balaídos este domingo en el partido de la Primera Federación que enfrentó al Celta Fortuna y al Real Avilés.

Al inicio de la segunda parte el Real Avilés se puso por delante en el marcador (1-2) con este tanto.

#Fortuna #Avilés 👤 Testarazo de Campabadal con Grigore por diante da altura do balón. 📺 Vai ao FVS e mantense no GOL ❌️ 1️⃣ Toca ou non toca balón? Penso que sí toca no xeonllo dereito. 2️⃣ Interfire coa súa posición a Burcio á hora de ir cara o balón e poder desputalo. pic.twitter.com/7Sy2dFNu8h — Mr. Asubío (@MrAsubio) February 15, 2026

Si se dan cuenta, de nada valió el sistema que ha incorporado esta temporada la RFEF llamado Football Video Support y por el que se revisan todos los goles y cada equipo dispone de dos reclamaciones por cada parte para que el colegiado revise en la pantalla las acciones que cada equipo considere oportunas. Pues bien, el trencilla del encuentro, el señor Roberto Gonzalo, del comité castellano-manchego, tras verlo en el monitor del FVS, mantiene su decisión y decide dar por válido el tanto.

Surrealismo extremo porque el jugador que marca está en claro fuera de juego y además no solo toca el balón sobre la línea, sino que también interfiere en la acción del defensor -en este caso Burcio- para poder intentar salvar el tanto.

Es una jugada que no ha tenido demasiado ruido porque el Celta Fortuna terminó remontando y ganando el partido por 4-2, pero es un error demasiado grave como para dejarlo pasar.

Si la cantera de nuestro arbitraje tiene este nivel, es lógico que nos llevemos las manos a la cabeza al ver que en Primera y en Segunda División se repiten fallos jornada tras jornada. Hay que hacer una limpieza estructural extrema en el cuerpo arbitral del fútbol español.