El Barça se estrella en Montilivi y entrega el liderato al Madrid

El Girona ha asestado un duro golpe al FC Barcelona en Montilivi (2-1) para dejar el liderato en bandeja al Real Madrid. En un derbi catalán trepidante, con intercambio de ocasiones, un penalti que Lamine Yamal mandó al palo y un final cargado de polémica, el equipo de Míchel remontó el tanto inicial de Pau Cubarsí y acabó firmando una victoria que vale media permanencia… y quizá algo más. Los azulgranas, por su parte, prolongan su nefasta racha y, cuatro días después del 4-0 encajado ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey, vuelven a sembrar dudas en el momento decisivo del curso.

El Barça arrancó con intención, con el balón y con Raphinha de vuelta al once, pero sin la finura necesaria para traducir su dominio en goles. Lamine avisó pronto con una rosca desde la frontal a pase del brasileño, demasiado abierta. El guión parecía claro: posesión visitante y transiciones locales. Y en ese ida y vuelta, el Girona encontró espacios para correr y castigar la adelantada zaga de Hansi Flick. Gerard Martín tuvo que emplearse a fondo para cortar un pase de Vanat que dejaba solo a Tsygankov ante Joan García. Fue el primer aviso serio de un Girona que no se encogía.

El partido era un correcalles maravilloso para el espectador y angustioso para los entrenadores. Raphinha rozó el palo tras otro pase con el exterior marca de la casa de Lamine Yamal; el propio 10 desperdició un mano a mano ante Gazzaniga al intentar una vaselina que no encontró premio.

Un primer tiempo incomprensible

Las ocasiones se sucedían sin tregua. Vanat, asistido por Tsygankov, remató demasiado centrado ante Joan García. Bryan Gil puso un pase de la muerte al que el ariete no llegó por centímetros y, en el otro área, Ferran Torres y el propio Raphinha se quedaron a nada del primer tanto visitante. Montilivi era un hervidero y el 0-0 empezaba a resultar inverosímil.

La ocasión más clara llegó en el descuento. Dani Olmo filtró para sí mismo tras pase de Lamine y Daley Blind le pisó dentro del área. Penalti claro. Raphinha tomó el balón, pero en el último suspiro lo asumió Lamine Yamal. El joven talento buscó el palo derecho de Gazzaniga y la madera escupió el disparo. Antes, otro latigazo del brasileño ya había besado el poste. El Barça se marchaba al descanso con el sabor amargo de quien perdona demasiado.

Lamine Yamal se topa con el palo ❌ El Barça tuvo el 0-1 desde el punto de penalti en la última del primer tiempo 💥#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/NreXpUO5Ee — DAZN España (@DAZN_ES) February 16, 2026

Cubarsí golpea y Lemar responde

El segundo acto mantuvo el alto ritmo del primer tiempo. El Girona tuvo incluso un tres para dos que Vanat gestionó con precipitación. Y, cuando el partido parecía abocado a la moneda al aire, apareció el balón parado. En el 59’, córner botado por Koundé y cabezazo imperial de Pau Cubarsí, que la clavó por la escuadra sin que nada pudiera hacer Gazzaniga. Gol de central grande en escenario grande.

Pero la alegría azulgrana fue un suspiro. Apenas dos minutos después, un centro raso de Vanat fue mal despejado y Thomas Lemar, atento en el área pequeña, empujó a placer para el 1-1. Montilivi estalló y el partido entró en un tramo de asedio local.

JOAN GARCÍA, ESTÁS LOCO 😱😱😱 Era fuera de juego... PERO LA MANO QUE SACA ES DE OTRO MUNDO 🔥🔥🔥#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/UQJPZ9uWpB — DAZN España (@DAZN_ES) February 16, 2026

Ahí emergió Joan García, señalado días atrás y reivindicado en la noche gerundense. El meta de Sallent de Llobregat sacó una mano providencial a Iván Martín y, en la misma acción —anulada luego por fuera de juego—, se levantó para detener el remate a bocajarro de Vanat. Poco después, ganó otro mano a mano a Joel Roca. El guardameta sostuvo al Barça cuando más se tambaleaba.

MILAGRO TRAS MILAGRO 🔵🔴 La actuación de Joan García es un escándalo 🔥#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/u7rHJJNS7j — DAZN España (@DAZN_ES) February 16, 2026

El golpe final y la polémica

Flick movió ficha con Balde, Roony Bardghji y más tarde Robert Lewandowski. El Barça volvió a asomarse: disparo del sueco y tiro de Lamine rozando el palo. Pero la sensación era de que el 2-1 rondaba el área visitante. Y el tanto de la victoria acabaría llegando en el 87’. En una acción protestada por los azulgranas por un choque previo no revisado, el balón terminó en los pies de Joel Roca, que asistió atrás para la llegada franca de Fran Beltrán. Disparo raso y ajustado al palo derecho, imposible incluso para Joan García.

La acción en la que el Barça pidió falta antes del gol de la remontada del Girona#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/RuWRVYagb1 — DAZN España (@DAZN_ES) February 16, 2026

⚪🔴 El primer gol de @franbeltran__ con el @gironafc... PARA GANAR AL BARÇA, ALEJARSE DEL DESCENSO... Y dar un vuelco a LALIGA poniendo líder al Real Madrid 💥#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/GPssCk4mb9 — DAZN España (@DAZN_ES) February 16, 2026

El Barça se lanzó a la desesperada. Ronald Araújo rozó el empate con un remate forzado que no entró de milagro y Lewandowski marcó en el descuento, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. La más clara para sentenciar fue, paradójicamente, del Girona: Joel Roca perdonó el 3-1 antes de marcharse expulsado por una entrada muy dura sobre Lamine que encendió una tangana final.

La expulsión a Joel Roca por la entrada a Lamine Yamal#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/gfrp3umvQp — DAZN España (@DAZN_ES) February 16, 2026

No hubo tiempo para más. El pitido certificó una derrota que escuece en Can Barça y que tiene consecuencias en la tabla. El Real Madrid es nuevo líder con 60 puntos, dos más que los de Flick. El Girona, mientras, rompe una racha de tres jornadas sin ganar, se aleja cinco puntos del descenso y mira de reojo a Europa, que tiene a solo dos.



Ficha técnica

Girona, 2: Gazzaniga; Hugo Rincón, Vitor Reis, Blind, Arnau; Witsel, Iván Martín (Alejandro Francés, min. 90+2); Tsygankov, Lemar (Fran Beltrán, min. 68), Bryan Gil (Joel Roca, min. 68); y Vanat (Echeverri, min. 73)

FC Barcelona, 1: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric (Ronald Araújo, min. 73), Gerard Martín (Balde, min. 63); De Jong, Olmo. (Bernal, min. 80); Lamine Yamal, Fermín, Raphinha (Roony, min. 63); y Ferran (Lewandowski, min. 73)

Goles: 0-1, m.59: Cubarsí; 1-1, m.61: Lemar; 2-1, m.87: Fran Beltrán

Árbitro: César Soto (Comité riojano). Amonestó al local Vitor Reis (min. 90+10) y a los visitantes Eric (min. 41) y Koundé (min. 84). Expulsó al local Joel Roca (min. 90+9)

Incidencias: Partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports disputado ante 14.043 aficionados en el Estadio Municipal de Montilivi (Gerona)