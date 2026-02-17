El Real Valladolid ya tiene nuevo técnico: el tercero de la temporada en el momento más delicado

El Real Valladolid acaba de confirmar que Fran Escribá será el entrenador del equipo para lo que resta de temporada y la siguiente, en un momento delicado, en el que los blanquivioletas tendrán que mejorar sus resultados para eludir los puestos de descenso de la Segunda División española.

El técnico valenciano releva en el cargo a Luis García Tevenet, que ha encadenado una mala racha de resultados que ha situado al equipo en puesto de descenso.

La trayectoria de Fran Escribá en los banquillos comenzó en la cantera del Valencia CF y en 2004 se convirtió en segundo entrenador de Quique Sánchez Flores, con quien logró una UEFA Europa League y una Supercopa de Europa con el Atlético de Madrid.

Fue en 2012 cuando inició su camino como primer entrenador en el Elche CF, donde estuvo en dos etapas y logró un ascenso a Primera División.

En la máxima categoría del fútbol español estuvo nueve temporadas entre Elche CF, Getafe CF, Villarreal CF y RC Celta, pero también cuenta con experiencia en Segunda, ya que, además del citado ascenso, dirigió en tres campañas al Real Zaragoza y al Granada CF, ha explicado el club vallisoletano en un comunicado.

👀 LÍO EN EL ENTRENAMIENTO DEL VALLADOLID 👀 🗣️ Varias docenas de aficionados han protestado por la situación del club en la salida de los jugadores. 👉 El equipo se encuentra en puestos de descenso en #LaLigaHypermotion. pic.twitter.com/6V2f9PelUF — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 16, 2026

La directiva ha confiado en su experiencia para tratar de enderezar el rumbo del equipo.