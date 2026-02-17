Nervios en Coruña y un ascenso que peligra: el Deportivo no sabe competir ante los grandes de la categoría

Hay nervios en Coruña. El Deportivo, gran favorito para ascender a Primera con una apuesta millonaria de su presidente y dueño), ha visto como en las últimas semanas el Castellón le ha comido la tostada y junto a un Racing que vive de las rentas de la excelente primera vuelta realizada, le alejan del ascenso directo.

El Deportivo está perdiendo sus opciones de ascenso directo en los partidos contra sus rivales directos, ya que, transcurridas 26 jornadas, solo ha sumado 12 puntos en los 11 partidos contra los nueve primeros clasificados de LaLiga Hypermotion. Un dato terrible y nada halagüeño que deja a las claras que los de Antonio Hidalgo no pueden competir contra los mejores.

El panorama, no obstante, todavía es más preocupante en los duelos contra los dos equipos que ocupan los puestos de ascenso, CD Castellón y Racing Club Santander, porque no ha conseguido sumar ningún punto en esos cuatro enfrentamientos.

Entre el líder, CD Castellón, y el noveno clasificado, el Sporting, solo hay ocho puntos de diferencia. El equipo de Antonio Hidalgo es cuarto con 43 puntos, de los cuales solo 12 los ha sumado contra ese pelotón de equipos que lideran la tabla.

El Dépor tampoco mejora su rendimiento en una hipotética clasificación entre los seis primeros clasificados (Castellón, Racing, Almería, Málaga y Las Palmas son los equipos que le acompañan en esa zona noble). Suma únicamente 5 puntos de 24 posibles, de los que cuatro los sumó ante el conjunto almeriense (empate en Riazor y victoria en el Almería Stadium) y otro a domicilio ante la UD Las Palmas.

El próximo compromiso liguero del conjunto deportivista será este sábado ante el Eibar, que llegará a Riazor en su mejor momento de la temporada después de encadenar cinco jornadas sin perder y sumar 17 de los últimos 24 puntos en juego.