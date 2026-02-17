Se filtra la camiseta especial del Real Madrid para celebrar su 125 cumpleaños

Será una campaña muy especial para el Real Madrid la 26/27. Una temporada donde el conjunto merengue celebrará su 125 cumpleaños. Un aniversario para el que Adidas brindará una camiseta única.

Footy Headlines y Rode1Kits han filtrado cómo será la camiseta en cuestión. Será entera en blanco con detalles muy llamativos. El más destacable será el primer escudo. Lucirá en el pecho el primer escudo de la entidad, formado por una M, una C y una F, antes de que el Madrid tuviera el nombre de Real. La publicidad, las rayas de Adidas, el escudo del Madrid y el de la marca alemana en un gris muy claro.

Esta camiseta es un primer boceto y aún falta saber los detalles exactos de la misma y la fecha de lanzamiento.

Ojo, esta camiseta no será la primera equipación; el conjunto presidido por Florentino Pérez la utilizará en la fecha de su nacimiento, el 6 de marzo, y en partidos muy concretos como el Clásico o el derbi madrileño frente al Atlético.