Mikel Arteta, ¿opción para el banquillo del Barça?

En el FC Barcelona nunca hay tregua, y menos ahora que el equipo viene de encajar dos derrotas consecutivas, ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey (4-0) y frente al Girona en Montilivi (2-1), perdiendo el liderato de LaLiga en beneficio del Real Madrid

La lupa es permanente y la exigencia infinita en Can Barça, donde Hansi Flick ya no es intocable. De hecho, el que fuera jugador azulgrana Gaizka Mendieta —a su vez toda una leyenda en el Valencia— ha lanzado una bomba que afecta al banquillo culé al asegurar que el técnico alemán está "bajo presión" en la entidad catalana y, sobre todo, que "algún día veremos a Mikel Arteta entrenar al Barça".

Así lo ha dicho el excentrocampista vasco, de 51 años, en declaraciones al portal de apuestas Betbrothers.es, destacando que los azulgranas "no consiguen ser lo suficientemente regulares". "Todo lo que se habla sobre ganar la Liga o, al menos, luchar por ella, parece desvanecerse con cada partido, porque no consiguen ser lo suficientemente regulares. Así que, sí, el Barça necesita ganar todos los partidos. Creo que lo más difícil llegó al principio de la temporada, sin Raphinha ni Lamine Yamal. Ahora Yamal parece estar recuperándose, mostrando claramente su mejor forma, y Raphinha también", apunta.

"Pedri está volviendo poco a poco y Eric García también, aunque fue expulsado, eso es algo que Hansi Flick hace muy bien. Mantiene a todos alerta", ha añadido Mendieta, destacando que el partido del Metropolitano "fue uno de esos días en los que todo salió mal", sin restar mérito al Atlético.

Sin embargo, la frase que verdaderamente agita el tablero es otra: "Mikel Arteta dirigirá algún día al Barcelona, creo que al final lo veremos". No pone fechas, pero sí se atreve a aventurar que el vasco, actual técnico del Arsenal, acabará dirigiendo a los culés.

"Veremos a Mikel dirigir al Barcelona algún día, pero es posible que quiera quedarse en el Arsenal el mayor tiempo posible. Una vez más, los vínculos son fuertes. Pero creo que depende de cómo quiera enfocar su carrera como entrenador, en términos de si tiene la intención de quedarse allí para siempre, como un hombre de un solo club", explica.

"¿De verdad quiere experimentar (Arteta) el fútbol en diferentes países? Para ser sincero, si deja el Arsenal, creo que es más probable que se vaya al extranjero que a otro club de la Premier League. Por lo tanto, obviamente, diría que el Barça sería su próximo destino favorito si dejara el Arsenal. Para ser sincero, no sé qué es lo mejor. Si gana, se irá; si no gana, se irá. No lo sé. Si gana, podría seguir aumentando el número de trofeos. Tendríamos que estar en la cabeza de Arteta para saber qué quiere hacer en el futuro. Pero, en mi opinión, lo veo más a largo plazo, permaneciendo en el Arsenal el mayor tiempo posible, en lugar de irse a otro sitio o marcharse pronto", ha añadido al respecto.

Otro nombre propio que Mendieta aborda es el de Marcus Rashford. El internacional inglés, según el exfutbolista, está "muy contento" en Barcelona. En términos estrictamente deportivos, se quedaría. Sus cifras —goles y asistencias en dobles dígitos— y su liderazgo en partidos donde otros no estuvieron finos refuerzan esa idea.