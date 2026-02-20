Arbeloa, muy claro sobre las declaraciones de Mourinho contra Vinicius

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, defendió, de nuevo, a su jugador Vinícius Junior, quien aseguró haber recibido insultos racistas por parte del jugador del Benfica, el argentino Gianluca Prestianni, el pasado martes y aseguró que no se debe "poner a la víctima de provocador", dirigido a aquellos que, en su opinión, quieren.

"Todo el mundo vio lo que pasó el martes. Todos estuvimos viendo el partido y lo que pasó. Eso es lo realmente importante. No podemos desviar el tema y estamos ante una grandísima oportunidad para tomar medidas y que no vuelva a ocurrir", señaló Arbeloa sobre las declaraciones de José Mourinho, entrenador del Benfica, quien duda de la palabra de Vinícius.

"No estoy aquí para hablar de las reflexiones de nadie. Cada uno es libre de dar su opinión y yo doy la mía. Vinícius marcó un golazo en un campo fantástico y celebró un gol como hemos visto cientos de veces a futbolistas a lo largo de la historia; sin importar su color de piel. No podemos poner a la víctima de provocador; es injustificable. Nada de lo que ha hecho Vinícius justifica un acto racista", continuó Arbeloa en rueda de prensa.

Declaraciones después de que el martes, según denuncia Vinícius, el argentino Gianluca Prestianni presuntamente le llamase "mono" hasta en cinco ocasiones, como respaldó el francés Kylian Mbappé. Insulto racista que, con el jugador del Benfica tapándose la boca con la camiseta, no ha podido ser confirmado por las imágenes de las cámaras.

Sobre el partido ante Osasuna

Arbeloa habló sobre la rodilla de Mbappé, quien hace una semana no tuvo minutos contra la Real Sociedad debido a molestias en la zona, pero sí disputó los 90 minutos ante el Benfica, está "mucho mejor", apuntando a que volverá a ser titular en Liga este sábado ante Osasuna.

"La rodilla de Kylian está mucho mejor. Muy bien. Es algo que no ha desaparecido del todo, pero cada día se encuentra con mejores sensaciones", dijo en rueda de prensa.

Una visita a Osasuna de la que Arbeloa destacó la dificultad, recordando su etapa de jugador.

"Llevan dos meses sin perder en su campo, y llegan en una gran dinámica. Todos sabemos lo complicado que es siempre el Sadar para el Real Madrid, creo que sólo he ganado una vez de todas las veces que he visitado Pamplona. Somos conscientes de la batalla que tenemos por delante mañana y vamos a prepararlo de la mejor manera sabiendo que son tres puntos importantísimos", apuntó.

Partido en el que el Real Madrid defiende liderato 78 días después.

"Hemos tenido un gran crecimiento estas tres últimas semanas, pero estoy igual de tranquilo que cuando vinieron las críticas. Sólo queremos seguir trabajando y mejorando. La Liga es larguísima, estamos en febrero, van a pasar muchas cosas. Mañana tenemos una visita complicadísima. No debemos dejar de pisar el acelerador si queremos ganar", declaró.

Una mejoría de resultados que, en los últimos dos partidos, no tuvo al inglés Jude Bellingham como protagonista por lesión.

"Si pudiera dar un brazo para que Jude estuviera sano lo daría. Es uno de los mejores jugadores del mundo y es una baja sensible, muy importante. Lo que me da felicidad es cómo estamos compitiendo con un jugador como Bellingham ausente", aseguró.

Por el contrario, sí ha estado disponible su compatriota Trent Alexander-Arnold.

"Lo especial que tiene salta a la vista. La precisión y la tensión con la que da los pases. No necesita tiempo ni espacio para cargar un pase de 60 metros, y siempre va con ventaja para los compañeros, que es algo muy importante para poner a correr a Vinícius y Mbappé. Es un jugador que se ajusta bien a lo que necesitamos para el equipo, al poder jugar por dentro y por fuera", destacó.

Por otro lado, el técnico habló de cómo gestionar la carga de minutos de sus centrales, tras el retorno del alemán Antonio Rüdiger

"Tenemos a cinco grandes centrales, y ojalá recuperemos pronto a Militao. Muy contento de tener a todos sanos. Vamos a ver cómo llegan al entrenamiento de hoy y ahí decidiremos de cara al partido. Es importante ir recuperando efectivos y contar con todos los jugadores. Van a venir muchos partidos y el control de caras es muy importante, luchando por los tres puntos mañana", dijo.