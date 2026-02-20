Dean Huijsen, defensa del Real Madrid, será baja ante Osasuna después de ausentarse del último entrenamiento previo del equipo antes de viajar a Pamplona debido a una "lesión muscular en el gemelo" de la pierna derecha que, además, le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante una semana.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Dean Huijsen por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el gemelo de su pierna derecha", publicó el Real Madrid en su página web.

Un tiempo de baja que, según pudo saber Libertad Digital de fuentes del club, se extiende hasta siete días, por lo que el central también se pierde el partido de vuelta de la fase previa a los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Benfica (0-1 a favor del Real Madrid en la ida).

Huijsen encadenaba tres titularidades de forma consecutiva y que vuelve a sufrir un contratiempo en forma de lesión, tras haberse perdido esta temporada ocho partidos en cuatro ausencias por problemas musculares.

Un problema de última hora para el técnico, Álvaro Arbeloa, que en su rueda de prensa anterior al entrenamiento, ponderaba el contar con cinco defensas en plantilla, con cuatro de ellos, hasta la baja de Huijsen, sanos, y a la espera de la vuelta del brasileño Éder Militao.

"Van a venir muchos partidos y el control de cargas es muy importante, pero lo que más me importa es luchar por los tres puntos mañana", señaló.

Tres puntos que tendrá que perseguir sin Huijsen y con, salvo sorpresa, Antonio Rüdiger y Raúl Asencio como pareja de centrales.

Se une así Huijsen a las ausencias previamente confirmadas del inglés Jude Bellingham y los brasileños Éder Militao y Rodrygo Goes, que tampoco participaron en el entrenamiento al continuar con sus respectivos procesos de recuperación.

La de hoy fue la última sesión del Real Madrid antes de poner rumbo esta tarde a Pamplona, donde ya el sábado, desde las 18.30 horas CET (-1 GMT) jugarán contra Osasuna en la 25ª jornada de LaLiga EA Sports.