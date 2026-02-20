Las ausencias del Atlético ante el Espanyol y la advertencia pública de Simeone a Lookman

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, mantiene las bajas de Pablo Barrios y Nico González, que siguieron este viernes con sus respectivos períodos de recuperación de sendas lesiones musculares y que no jugarán contra el Espanyol, al igual que Rodrigo Mendoza, quien cumplirá un encuentro de sanción.

Son las tres ausencias del técnico argentino para el duelo de este sábado en el estadio Metropolitano, que será el quinto consecutivo de baja de Pablo Barrios y el segundo seguido de Nico González, tras lesionarse hace dos semanas y cinco días, respectivamente.

En el caso de Mendoza, que se entrenó con normalidad en la sesión vespertina de este viernes, la amonestación vista ante el Rayo supone un encuentro de sanción, ya que acumulaba cuatro en la primera parte de la temporada con el Elche.

Los restantes 20 efectivos estarán a disposición de Simeone para configurar el once titular y la convocatoria para recibir al Espanyol.

Simeone pide más esfuerzo a Lookman

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, valoró este viernes que Ademola Lookman "está entrando muy bien en lo que necesita el equipo", pero le pidió "más esfuerzo colectivo" para que pueda "ayudar" a su conjunto "en la parte defensiva".

"‘Mola’ está entrando muy bien dentro de lo que necesita el equipo y necesitamos también más esfuerzo suyo colectivo para que nos pueda ayudar en la parte defensiva para sumarle todo lo que tiene ofensivamente, que es muy bueno, y generar dentro del equipo un trabajo más colectivo, que es lo que siempre más nos importó en los futbolistas que tenemos", explicó el técnico.

Lookman, fichado en el pasado mercado de invierno del Atalanta, ha jugado ya cinco partidos con el conjunto madrileño, todos los disponibles desde su llegada, cuatro de titular, con tres goles y dos asistencias.