Batacazo del Real Madrid en Pamplona: cae en el descuento y pone en peligro el liderato

Budimir y Raúl García dan la victoria a los navarros ante un cuadro merengue que igualó con Vinicius. El VAR validó el tanto decisivo en el minuto 90.

Los jugadores de Osasuna celebran el gol de Raúl García durante el partido de la jornada 25 de LaLiga que disputan CA Osasuna y Real Madrid, este sábado en el estadio de El Sadar, en Pamplona. | EFE

El Real Madrid cayó este sábado por 2-1 en su visita al CA Osasuna, en la jornada 25 de LaLiga EA Sports. Un gol «in extremis» de Raúl García en el minuto 90 decidió un encuentro vibrante y lleno de episodios polémicos, y da alas al FC Barcelona en la pelea por el liderato. Veremos mañana qué hacen los de Flick.

El arranque fue espeso, con poco ritmo y demasiadas interrupciones. Pero a partir del minuto 25, El Sadar entró en ebullición. Ante Budimir avisó primero con un zurdazo lejano y después con un cabezazo que obligó a Thibaut Courtois a lucirse. Acto seguido, el croata volvió a imponerse por alto y estrelló un remate en la cepa del poste.

El Madrid respondió con un disparo alto de David Alaba y una buena llegada de Mbappé que desbarató Sergio Herrera, pero el partido giró en el minuto 35. En un balón dividido, Courtois rozó a Budimir dentro del área. El colegiado, Alejandro Quintero González, mostró inicialmente amarilla al delantero por simular, pero el VAR le llamó a revisar la acción. El colegiado fue a verla al monitor, rectificó y señaló penalti. Budimir transformó la pena máxima con sangre fría para hacer el 1-0.

Antes del descanso, Aurélien Tchouaméni rozó el empate con una volea picada que obligó a Herrera a intervenir. El líder no encontraba fluidez, con líneas muy separadas y Vinicius y Mbappé desconectados.

Tras el paso por vestuarios, el guion fue similar: dominio blanco sin claridad ante un Osasuna ordenado y agresivo. Arda Güler probó desde la frontal y Mbappé generó peligro por banda izquierda. Álvaro Arbeloa movió el banquillo dando entrada a Trent Alexander-Arnold y Brahim Díaz, y el equipo ganó algo de dinamismo.

Mbappé llegó a marcar en el 70', pero su tanto fue anulado por fuera de juego. Fue el preludio del 1-1. En el 73', Fede Valverde rompió líneas desde tres cuartos, superó a la zaga rojilla y puso un centro que Vinicius remachó a bocajarro para empatar el choque.

El Madrid parecía crecer, pero Osasuna no bajó los brazos. Alessio Lisci ya había retirado a Rubén García y Budimir, y el partido entró en una fase eléctrica. Dani Ceballos, recién ingresado, aportó energía... y también riesgo.

En el 90', un error en la salida blanca cambió todo. Raúl Moro condujo hasta la frontal y asistió a Raúl García. El delantero controló algo largo, pero con un recorte dejó atrás a Asensio y a Alexander-Arnold antes de batir a Courtois con un derechazo. En primera instancia se señaló fuera de juego, pero el VAR validó la posición del atacante.

Los minutos finales estuvieron marcados por la tensión, protestas y amarillas —David Alaba y Vinicius vieron cartulina—, pero el marcador ya no se movió. El Real Madrid se queda con 60 puntos y ve amenazado su liderato, mientras que Osasuna, con 33, firma una victoria de prestigio ante el campeón y demuestra que en Pamplona nadie se siente cómodo.

