Batacazo del Real Madrid en Pamplona: cae en el descuento y pone en peligro el liderato

El Real Madrid cayó este sábado por 2-1 en su visita al CA Osasuna, en la jornada 25 de LaLiga EA Sports. Un gol «in extremis» de Raúl García en el minuto 90 decidió un encuentro vibrante y lleno de episodios polémicos, y da alas al FC Barcelona en la pelea por el liderato. Veremos mañana qué hacen los de Flick.
El arranque fue espeso, con poco ritmo y demasiadas interrupciones. Pero a partir del minuto 25, El Sadar entró en ebullición. Ante Budimir avisó primero con un zurdazo lejano y después con un cabezazo que obligó a Thibaut Courtois a lucirse. Acto seguido, el croata volvió a imponerse por alto y estrelló un remate en la cepa del poste.
El Madrid respondió con un disparo alto de David Alaba y una buena llegada de Mbappé que desbarató Sergio Herrera, pero el partido giró en el minuto 35. En un balón dividido, Courtois rozó a Budimir dentro del área. El colegiado, Alejandro Quintero González, mostró inicialmente amarilla al delantero por simular, pero el VAR le llamó a revisar la acción. El colegiado fue a verla al monitor, rectificó y señaló penalti. Budimir transformó la pena máxima con sangre fría para hacer el 1-0.
Budimir booked for diving. What a clown😂😂😂 pic.twitter.com/J0ywiVLhRz— 𝐟𝐞𝐝𝐞𝐯𝐚𝐥𝐯 (@heis_fede) February 21, 2026
Antes del descanso, Aurélien Tchouaméni rozó el empate con una volea picada que obligó a Herrera a intervenir. El líder no encontraba fluidez, con líneas muy separadas y Vinicius y Mbappé desconectados.
Tras el paso por vestuarios, el guion fue similar: dominio blanco sin claridad ante un Osasuna ordenado y agresivo. Arda Güler probó desde la frontal y Mbappé generó peligro por banda izquierda. Álvaro Arbeloa movió el banquillo dando entrada a Trent Alexander-Arnold y Brahim Díaz, y el equipo ganó algo de dinamismo.
Mbappé llegó a marcar en el 70', pero su tanto fue anulado por fuera de juego. Fue el preludio del 1-1. En el 73', Fede Valverde rompió líneas desde tres cuartos, superó a la zaga rojilla y puso un centro que Vinicius remachó a bocajarro para empatar el choque.
El Madrid parecía crecer, pero Osasuna no bajó los brazos. Alessio Lisci ya había retirado a Rubén García y Budimir, y el partido entró en una fase eléctrica. Dani Ceballos, recién ingresado, aportó energía... y también riesgo.
El GOLAZO de locura de Raúl García de Haro para darle la victoria a Osasuna ante el Real Madrid#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/38UBKkcCVO— DAZN España (@DAZN_ES) February 21, 2026
En el 90', un error en la salida blanca cambió todo. Raúl Moro condujo hasta la frontal y asistió a Raúl García. El delantero controló algo largo, pero con un recorte dejó atrás a Asensio y a Alexander-Arnold antes de batir a Courtois con un derechazo. En primera instancia se señaló fuera de juego, pero el VAR validó la posición del atacante.
Los minutos finales estuvieron marcados por la tensión, protestas y amarillas —David Alaba y Vinicius vieron cartulina—, pero el marcador ya no se movió. El Real Madrid se queda con 60 puntos y ve amenazado su liderato, mientras que Osasuna, con 33, firma una victoria de prestigio ante el campeón y demuestra que en Pamplona nadie se siente cómodo.