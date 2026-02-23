El presidente saliente del FC Barcelona y precandidato a las elecciones del club, Joan Laporta, ha calificado de "falsa" la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional por un socio del club por, entre otros delitos, blanqueo de capitales y presunto "cobro de comisiones indebidas".

Según ha publicado 'El Periódico', en el escrito se detallan una serie de operaciones y transacciones económicas en el extranjero. Además de Laporta, entre los denunciados también figura buena parte de su equipo directivo, desde el presidente en funciones Rafael Yuste, como Maria Elena Fort, Ferran Olivé, Josep Cubells o el ex vicepresidente económico Eduard Romeu.

La denuncia también se extiende a Manel del Río, entonces director financiero y ahora director general; Sergi Atienza, jefe del departamento de cumplimiento ('compliance'); Lluís Mellado, jefe de los servicios jurídicos, así como al hermano de Laporta, Xavier Laporta Estruch, socio del despacho Laporta & Arbós, además de dos administradores de compañías implicadas y un intermediario.

Según la misma información, la denuncia fue presentada a última hora del pasado viernes en el juzgado de guardia del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional y se ha acompañado de 38 documentos, entre los que figuran "información empresarial y artículos de prensa sobre las operaciones (Nike y construcción del nuevo estadio)" sobre las que pivota la acusación.

En los próximos días, la Audiencia Nacional deberá proceder al reparto de esta denuncia entre los jueces adscritos a este órgano judicial y entonces será el magistrado al que le corresponda, quien decidirá si la admite a trámite o si la rechaza.

En el escrito, según 'El Periódico', se detalla "un entramado de sociedades" radicadas en España, Chipre, Dubai, Croacia y Estonia, a la que define como una "estructura" de "cobros de comisiones indebidas" que se abonaban en "jurisdicciones opacas". Estos fondos, siempre según la denuncia, se reintroducían y se blanqueaban a través de "negocios aparentemente legítimos".

En unas declaraciones a 'Catalunya Radio', Laporta ha comentado que la denuncia está realizada a base de "recortes de prensa" y ha advertido que "las calumnias serán denunciadas".

"Me han enviado un mensaje que se había producido. Hace tiempo que intentan ensuciar el proceso electoral, el Barça... y la estrategia era mediática y ahora está en una dimensión judicial", ha dicho Laporta, quien insiste que todo es "falso" y lo relaciona con una estrategia "mediática, judicial y electoral".

Laporta considera que existe un interés por perjudicarle, justo en el inicio de la carrera electoral para ser reelegido como presidente. "No podemos publicar los contratos por acuerdos de confidencialidad. En estos parámetros podemos ser transparentes. No sabemos quién ha puesto la denuncia y todo está hecho con voluntad de calumniar", ha insistido.

Además ha recordado que "al madridismo sociológico no le gusta nada" que él sea presidente y ha comentado que quiere saber quién ha interpuesto la denuncia para contrarrestarla, porque se trata de "calumnias que son absolutamente falsas".

Laporta sostiene que todos los acuerdos firmados se han realizado para "salvar el Barça" y ha puesto como ejemplo el alcanzado con la empresa New Era para la venta de palcos VIP en el estadio, una operación que permitió la inscripción de Olmo, según ha recordado.

En cuanto a la comisión de Darren Dein, que recibió 50 millones de euros por su intermediación en el contrato de renovación de Nike, Laporta ha insistido en que gracias a esa gestión el Barça pudo firmar con la marca del bumerán, cuando la relación estaba "destruida y en sede judicial".

"Dein trajo la oferta de Puma. En ese momento ya habíamos roto con Nike. La comisión como intermediario se paga en 14 años, se paga entre Barça y Nike. Todo es para meter mierda", ha dicho.

Sobre el contrato con la República Democrática del Congo, Laporta ha comentado que la Fundació FC Barcelona realizará "una actuación" sobre el terreno porque desde el club azulgrana se quiere "mejorar la vida de personas que están en situación difícil".

"Era un contrato de 44 millones, se tenía que hacer. No me arrepiento porque ha ido bien para la economía. Tenemos argumentos para responder a todo", ha concluido.

El Barcelona ha emitido un rotundo comunicado sobre las graves acusaciones contra Laporta y gran parte de su junta directiva.

El comunicado íntegro del Barcelona

1. En fecha 15 de enero de 2026, determinados periodistas de dos medios de comunicación y una organización denominada ORGANIZED CRIME & CORRUPTION REPORTING PROJECT (OCCRP) se pusieron en contacto con el Club para contrastar una información y supuestos documentos que acreditarían o serían la base de los hechos que en el día de hoy aparecen en la noticia publicada.

2. De acuerdo con los procedimientos internos del Club, la información facilitada fue analizada de manera preliminar con la finalidad de valorar su verosimilitud, consistencia y credibilidad, llevándose a cabo las oportunas comprobaciones internas y externas. Como resultado de dicho análisis, se pudo constatar que la información era inverosímil y ajena a la realidad, y que se fundamentaba, presumiblemente, en documentación falsa o gravemente manipulada, y de este modo el Club, en fecha 19 de enero, contestó debidamente a esta organización y a los periodistas indicándoles expresamente que la información que querían contrastar era total y absolutamente falsa y que los documentos sobre los que decían que se basaba (sin haberlos visto), sin duda, deberían ser falsos y/o manipulados.

3. Asimismo, el Club agradeció a los periodistas el haber contrastado la información, a la vez que les requirió para que, siendo conocedores de esta circunstancia, se abstuvieran de publicar una noticia al ser esta radicalmente falsa.

4. Según ha podido conocer el Club, esta información falsa ha sido ofrecida a multitud de medios de comunicación del Estado. Ninguno de ellos la ha publicado dado que todos han evidenciado claros indicios de falsedad.

5. El Club desconoce los detalles de la denuncia presentada a la que hace referencia la noticia en cuestión, si bien los detalles que se publican coinciden con la información que el Club desmintió expresamente en fecha 19 de enero de 2026.

6. De confirmarse la identidad de los hechos, el Club:

• Iniciará de inmediato las acciones legales oportunas contra el/los socio/s en cuestión por presentación de denuncia falsa, falsedad documental, calumnias y cualquier otra que sea pertinente a la vista de la denuncia.

• Instará a la Comisión de Disciplina del Club para que abra el correspondiente expediente disciplinario contra el/los socio/s en cuestión solicitando que adopte las medidas disciplinarias más severas contra él/ellos, con independencia de que la denuncia sea admitida o no.

• Estudiará las acciones que sean oportunas contra el medio de comunicación que ha publicado la noticia sabiendo, de manera fehaciente, que la denuncia se basa en información y documentación falsa y sin hacer constar la versión del Club sobre estos hechos, que fue recibida oportunamente.

• Actuará con total firmeza y rotundidad contra los medios y/o particulares que den por cierta una información que resulta totalmente falsa.

7. El Club solicita que, siempre, pero especialmente durante el procedimiento electoral en curso, los medios de comunicación contrasten con el Club las informaciones que puedan afectar negativamente tanto a la imagen del Club como a la de sus precandidatos antes de publicarlas, así como que se abstengan de publicar informaciones sobre hechos que saben que son falsos.

Además, el Club pondrá a disposición de la Junta Electoral la totalidad de la información de la que dispone sobre este asunto a los efectos de que verifiquen la realidad de la situación y adviertan a los precandidatos de las consecuencias de la utilización de noticias e informaciones falsas durante este proceso electoral.

El FC Barcelona lamenta que esta acción y publicación se produzca en pleno contexto electoral y entiende que esta acción podría responder a un intento ilegítimo de alterar el normal desarrollo del proceso democrático, uno de los valores fundamentales del Club, con la pretensión de condicionar o manipular la soberanía de los socios y socias del FC Barcelona.