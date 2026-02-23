Flick quita hierro al enfado de Lamine Yamal: "No entendería que estuviese contento"

La goleada por 3-0 del FC Barcelona ante el Levante en la jornada 25 de LaLiga devolvió el liderato al conjunto azulgrana, pero dejó una imagen que generó debate: el gesto de enfado de Lamine Yamal tras ser sustituido en los minutos finales. El joven atacante se marchó al banquillo con evidente contrariedad, en un día en el que no mostró su mejor versión y recibió indicaciones constantes desde la banda.

El técnico Hansi Flick fue preguntado en varias ocasiones por la reacción del futbolista en la rueda de prensa posterior en el Camp Nou. Lejos de alimentar la polémica, el entrenador optó por rebajar el tono y normalizar la situación. "Es normal. Entiendo que esté enfadado; no entendería que estuviese contento", afirmó.

Lamine fue sustituido en la recta final por Roony, en una decisión que sorprendió por el contexto del partido, ya encarrilado. Las cámaras captaron cómo el extremo evitaba cruzarse con su entrenador antes de sentarse, en una escena que evidenció cierta tensión, aunque sin gestos desmedidos.

This is how Lamine Yamal reacted after being subbed off by Hansi Flick. His ego is now bigger than Barcelona.pic.twitter.com/ooGpX3zibP — BIG IMO🤴🏽🇨🇦 (@ImoPunter) February 23, 2026

"Le dais demasiada importancia"

Flick insistió en que no existe conflicto alguno y defendió la competencia interna dentro del vestuario. "Le dais mucha importancia a todo lo que haga Lamine. No tengo problemas con la reacción, es humano", explicó. Para el técnico, el foco debía ponerse en la victoria y en la respuesta del equipo tras semanas complicadas.

"No es fácil después de dos derrotas, especialmente la del Atlético, que fue un mal momento para nosotros. Pero hoy dimos una buena respuesta", señaló el preparador alemán, destacando el trabajo realizado para corregir errores y recuperar sensaciones.

En su argumentación, Flick también defendió la entrada de Roony. "Tenemos jugadores que merecen jugar. Es muy profesional y me ha gustado su reacción cuando ha entrado", apuntó, subrayando que las oportunidades se conceden en función del rendimiento y el compromiso diario en los entrenamientos.

Liderato y mensaje al vestuario

El triunfo permitió al Barça recuperar el primer puesto de la clasificación, un objetivo que el técnico valoró sin euforias. "Teníamos la oportunidad y la aprovechamos para estar en el liderato, pero queda mucho", recordó. Flick se mostró satisfecho por la actitud del grupo y por la capacidad de reacción tras un tramo irregular.

Más allá del caso concreto de Lamine, el entrenador quiso reforzar la idea de meritocracia. "Quien juega en el once lo tiene que merecer. Es la manera de que todo el mundo mejore", aseguró, en un mensaje que parece dirigido a toda la plantilla.

Flick también tuvo palabras para otros nombres propios. Destacó el partido de Cancelo, resaltando su capacidad para generar ocasiones y su aportación ofensiva, y elogió a Marc Bernal como "un jugador de futuro" para el club. Sobre Joan García, valoró su rapidez de reacción y su serenidad con el balón.

En definitiva, el entrenador azulgrana optó por la calma ante una escena que pudo generar más ruido del necesario. Para Flick, el enfado de un futbolista joven tras ser sustituido entra dentro de la normalidad competitiva. El mensaje fue claro: lo importante es el equipo, el liderato recuperado y la exigencia constante en el día a día.