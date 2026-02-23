Laporta reconoce que la relación con Messi está rota y explica uno de los grandes motivos

Joan Laporta mintió a los socios y utilizó la figura de Leo Messi en las anteriores elecciones a la presidencia del F.C. Barcelona. En pleno debate y negociaciones para la renovación del astro argentino, Joan salió abrazando un maniquí y llegó a decir que el acuerdo se cerraría con un asado en cinco minutos.

La realidad es que Laporta retiró la oferta de renovación a Leo que se sintió engañado y tuvo que irse del club de su vida entre lágrimas y por la puerta de atrás.

Laporta se ha sincerado y ha reconocido que la relación con Leo es inexistente y ha recordado un episodio sucedido durante la gala del Balón de Oro en 2023 para escenificar cómo de indignado está Messi con él.

"Hubo un incidente también en la entrega del Balón de Oro en el que yo fui a saludarle y él consideró que no teníamos que saludarnos", relató. Aquel gesto evidenció un distanciamiento que ya venía gestándose y que terminó por confirmar que la relación estaba dañada.

Laporta aseguró que, tras ese episodio, existió algún intento de acercamiento, aunque sin éxito definitivo hasta ahora. "La relación no es la que era", admitió, dejando abierta la puerta a una futura reconciliación. Pese a todo, quiso subrayar el respeto y la admiración que mantiene hacia el exjugador azulgrana: "La relación está perjudicada, pero él es un mito del barcelonismo".

Laporta, que sabe bien que uno de los motivos por los que se le pueden complicar las elecciones es el asunto Messi, quiso dejar claro que la figura del argentino permanece intacta en la historia del club.