Se queda en un gran susto: la lesión menor de Pablo Durán que hace respirar a todo el celtismo

El delantero del Celta Pablo Durán sufre un esguince "en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha", según la primera exploración que le hicieron los servicios médicos del club.

El atacante gallego se lesionó en el minuto 44 del partido que este domingo enfrentó a su equipo con el Mallorca en Balaídos y tuvo que ser sustituido antes del descanso por el sueco Williot Swedberg.

Durán, que a principios de año ya se había perdido varios partidos por una lesión de hombro, se retiró llorando al vestuario.

Las buenas noticias se han confirmado este martes. El club celeste ha sacado el parte médico donde confirma el diagnóstico inicial.

Un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda y estará únicamente dos semanas de baja, ya que por las lágrimas con las que se retiró del terreno de juego hizo que al principio se temiese por algo más grave. Aún así se perderá los partidos de Liga ante Girona y Real Madrid y la vuelta de los dieciseisavos de final de la EuropaLeague ante el PAOK.