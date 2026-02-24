Alerta en Vitoria: el Chacho Coudet es el principal candidato para tomar las riendas de River Plate

Eduardo Coudet, Hernán Crespo y Santiago Solari son candidatos a ocupar el puesto de entrenador del River Plate, tras el anuncio este lunes de la salida de Marcelo Gallardo, en el inicio de una temporada en la que el 'Millonario' sigue la mala racha.

El jueves 26, con el Estadio Monumental como escenario y con Banfield como rival, será el último partido de 'Muñeco' Gallardo en su segundo ciclo en River, según anunció él mismo en un video publicado en las redes sociales del club, lo que despertó las especulaciones sobre quién será su reemplazante.

De momento, el club sólo reconoció que Sergio Escudero será el entrenador interino para la siguiente jornada del torneo local, el lunes 2 de marzo ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

Pero las especulaciones sobre quién será el próximo ocupante del banquillo del club de Núñez saltaron este martes, cuando surgieron los nombres de Coudet, Crespo y Solari, tres exjugadores del 'Millonario' que cuentan con distintas experiencias en el banquillo y comparten el estilo de juego que caracterizó los últimos años de River, marcados a fuego por Gallardo, incluso durante el interregno de Martín Demichelis.

Coudet, el favorito

'Chacho' Coudet, de 51 años, es el entrenador que, según la prensa y los principales analistas deportivos de Argentina, tendría más oportunidades de ponerse al frente del plantel que acumula tres derrotas consecutivas por el Torneo Apertura y, si se suma a los resultados del final del año pasado, atraviesa la peor racha del fútbol argentino, por encima de equipos comprometidos con el descenso.

Actual entrenador del Alavés, 'Chacho' dirige equipos desde hace más de diez años: pasó por el Celta de Vigo; Rosario Central y Racing Club de Argentina; Tijuana de México; y Atlético Mineiro e Internacional de Porto Alegre de Brasil.

En 2019 logró dos títulos locales con Racing y en 2023, el Torneo Mineiro con el 'Galo'.

Los fanáticos de River recuerdan su paso como jugador, ya que logró cinco títulos locales en 179 partidos (27 goles) entre 2000 y 2004.

¿El problema? El Alavés está en plena pelea por lograr la permanencia y ya ha avisado que no está dispuesto a negociar la salida del Chacho. Se remite a su cláusula de rescisión.

Crespo, otro grande del River

Hernán Jorge Crespo es uno de los grandes exjugadores surgidos de la cantera de River -donde sumó 12 goles en 21 partidos entre 1993 y 1996- y podría hacerse cargo de la silla que dejará Gallardo.

Tras su prolífica carrera como centrodelantero en Europa, 'Valdanito' comenzó su experiencia como entrenador en las divisiones menores de Parma, club italiano en el que llegó a vicepresidente, además del Módena.

En Argentina dirigió a Banfield y a Defensa y Justicia, con el que logró la Copa Sudamericana en 2020, principal título de su palmarés en el banquillo.

Entre 2023 y 2024 condujo al Al-Duhail catarí a la obtención de tres títulos locales y al Al-Ain emiratí a levantar la Copa de Campeones de Asia.

Actualmente Crespo es entrenador del Sao Paulo de Brasil, en su segundo ciclo en el club, donde obtuvo en 2021 el campeonato paulista.

La saga Solari

Santiago 'Indiecito' Solari tiene desventajas frente a los otros candidatos a ser director técnico del 'Millonario', pero su filiación con el club y su largo recorrido europeo lo convierten en una opción.

Perteneciente a una familia prolífica de jugadores y entrenadores en Argentina, Solari es director del fútbol profesional del Real Madrid desde 2022, donde también fue entrenador de las divisiones formativas. Un cargo muy cómodo que habrá que ver si es capaz de renunciar a él para ir a la exigente plaza de River.

Volante por izquierda de buen pie, su carrera tomó vuelo a partir de su paso por River, donde disputó 42 partidos entre 1996 y 1999, marcando ocho goles y asistiendo en cuatro oportunidades.

Después dio el salto al fútbol europeo, donde aterrizó primero en el Atlético de Madrid (1999-2000) y después en el eterno rival, el Real Madrid (2000-2005), con el que llegó a ganar una Liga de Campeones.

Las trece derrotas de Gallardo

A la espera de la definición sobre su reemplazo, este jueves Gallardo, el técnico más exitoso de la historia de River Plate -14 títulos en ocho años y medio (2014-2022) - dará cierre a su segundo ciclo al frente del club franjirrojo, en el que no ganó títulos y en el que acumuló trece derrotas en los últimos 20 partidos.

"Este es un mensaje para todos los hinchas de River, intentaré ser breve para que no me embarguen la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido", dijo en su mensaje en redes sociales.

También agradeció al club y a sus aficionados "por su amor incondicional en todos estos años, incluso en los momentos más delicados".