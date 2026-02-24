El CTA reconoce que el segundo gol del Girona ante el Barça tendría que haber sido anulado

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha reconocido que el VAR debería haber intervenido y que el árbitro debería haber anulado el segundo gol del Girona FC en el partido de LaLiga EA Sports ante el FC Barcelona en Montilivi (2-1), después de que Claudio Echeverri pisase "temerariamente" al defensa azulgrana Jules Koundé antes de que Fran Beltrán anotase.

En una acción fuera del área durante el encuentro de la vigésima cuarta jornada, el delantero argentino pisó con los tacos el pie del defensa francés, justo antes de ceder el balón a Beltrán. "El VAR revisa toda la fase de ataque y al considerarla acción interpretable por el árbitro, mantiene la decisión de campo, validando el gol", apuntó el CTA en el espacio 'Tiempo de revisión'.

Según la Regla 12, un pisotón temerario constituye falta y amonestación, y la disputa del balón no exime la infracción. "Si un jugador pisa al rival con fuerza innecesaria, debe sancionarse. Para el CTA, el delantero del Girona pisa temerariamente al rival, lo elimina de la acción defensiva, y dicha infracción debe sancionarse con falta y tarjeta amarilla. El VAR debió intervenir, al tratarse de un error claro, obvio y manifiesto, y recomendar al árbitro la revisión en el OFR para cambiar la decisión y anular el gol", explicó.

Por otra parte, el CTA habló del penalti del jugador del Elche André da Silva ante el Athletic Club, de la jornada 25, que tuvo que repetir por un doble toque, una regla modificada tras lo ocurrido con Julián Álvarez en un partido de 'Champions' del pasado curso entre Atlético de Madrid y Real Madrid. "En el lanzamiento, el ejecutor del Elche resbala, golpea el balón con su pie derecho y en la misma acción, el balón impacta involuntariamente en su tobillo izquierdo antes de entrar en portería", describió.

El colegiado mandó repetir el lanzamiento. "La IFAB, redactora de las reglas del juego, aclaró en su circular 31 del 2 de junio de 2020, insertando en la Regla 14 el siguiente caso: si en un penalti el ejecutor toca el balón dos veces involuntariamente antes de que otro jugador lo juegue, si el balón entra en la portería, se repetirá; si el balón no entra en la portería, se concederá un libre indirecto, a menos que el árbitro conceda ventaja cuando la acción beneficie claramente al equipo defensor, o en el caso de las tandas de penales, el lanzamiento se registrará como fallado. El CTA concluye que la decisión de repetir el penalti se ajusta exactamente a lo establecido por IFAB", indicó.

En el mismo encuentro, el árbitro, alertado por el VAR, señaló penalti por una patada de Pedro Bigas en la cara de Aymeric Laporte cuando este se disponía a rematar de cabeza. "La Regla 12 explica que todo impacto temerario que ponga en riesgo la integridad del adversario debe sancionarse. El CTA considera que el VAR actuó correctamente, ya que existía error claro y manifiesto, y la decisión final de señalar penalti y mostrar la tarjeta amarilla es acertada", explicó.

También se analizaron dos acciones del encuentro entre el Real Betis y el Rayo Vallecano. La primera, una falta de Nobel Mendy sobre el 'Cucho Hernández' en la frontal del área que el árbitro pitó como libre directo. "El VAR revisa la acción al existir serias dudas sobre si la falta se produce dentro o fuera del área (...) Finalmente, comprueba que el contacto punible se produce en el pie, y este se encuentra fuera del área", indicó.

"Las Reglas 12 y 14 nos aclaran que el punto donde se produce la falta determina si es penalti o libre directo, y si este contacto sancionable ocurre fuera del área, no puede señalarse penalti. El CTA, en una jugada de alta dificultad para visionar el punto de impacto, respalda la decisión. El contacto se produce fuera, por tanto, la falta en la frontal del área está bien señalada", añadió.

También en La Cartuja, puso luz a un lance entre Valentín Gómez y Andrei Ratiu. "Tal como se explicó en el inicio de temporada a clubes y medios de comunicación, y como recoge la circular número 3 del CTA, es necesario diferenciar este tipo de acciones de balones divididos de aquellas otras en las que un jugador tiene la posesión y control del balón y un adversario invade el espacio natural de golpeo", advirtió.

"Se trata de una acción al borde del área en la que un jugador del Betis llega a un balón dividido junto a un atacante del Rayo. Tras la disputa, el defensor bético, después de jugar el balón, impacta de forma brusca y con un riesgo evidente de lesión sobre el rival. El CTA cataloga este impacto como juego brusco grave, recordando que no resulta determinante quién contacta antes con el balón, al tratarse de un balón dividido, donde ambos jugadores acuden en igualdad de condiciones", continuó.

Se trata, por tanto, de "un balón en disputa, en el que ninguno de los jugadores tiene control ni posesión y donde se requiere máxima precaución en la disputa para evitar impactos temerarios o de más gravedad". "Así, el CTA considera que la acción debió sancionarse como juego brusco grave, mostrando tarjeta roja al infractor", subrayó.

"En cuanto a la decisión técnica, la jugada fue sancionada inicialmente por el árbitro como tiro libre directo, al estimar que el contacto se produce fuera del área. Tras la revisión en el VAR, se mantuvo la decisión original al no encontrar evidencia clara de que el impacto fuese dentro del área. El CTA entiende que esta determinación es adecuada y se ajusta adecuadamente al protocolo VAR. El CTA comprende que acciones de esta naturaleza generen debate", finalizó.