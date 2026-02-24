El nuevo técnico de la Cultural Leonesa, Rubén de la Barrera, que afronta su segunda etapa en el club, dijo este martes que no se considera "salvador de nada".

"No soy salvador de nada. Tan solo vengo a ayudar y convencido de poder hacerlo", afirmó, y señaló que no tiene la intención de "quitar espinas" ni "redimirse", después de que en su anterior experiencia en el club no pudiera lograr el objetivo que ahora se le vuelve a presentar: la permanencia en Segunda División.

El entrenador gallego, cuyo último equipo fue el Vizela portugués, ocupará el lugar de José Ángel Ziganda, que fue destituido, según señaló la consejera delegada de la Cultural, Natichu Alvarado, "por una decisión únicamente basada en los resultados" que avaló el director deportivo, José Manzanera, que indicó que solo barajó dos opciones, "o continuar con Cuco -Ziganda- o apostar por De la Barrera".

De la Barrera reconoció la dificultad de intentar enderezar el rumbo del equipo, actualmente en puestos de descenso a tres puntos de la permanencia, aunque justificó su decisión de aceptar el cargo en esta oportunidad, frente a otros intentos, porque se considera una persona "valiente, de retos, porque lo más fácil era esquivar una situación así".

El nuevo técnico culturalista, que iniciará mañana los entrenamientos al frente del equipo de cara a su debut el domingo ante la UD Las Palmas, señaló como clave en su propuesta que los jugadores "corran y defiendan como auténticas bestias y esto tiene que ser estable en el tiempo".

Para ello reclamó el mayor respaldo de la afición y que el Reino de León, donde el equipo tan solo ha sumado dos victorias, "muestre la mejor versión y tiene que ser fundamental, porque eso se traduce en confianza y un plus extra determinante para que los jugadores consigan resultados".

En cuanto al estilo de juego, Rubén de la Barrera apostó por "hacer cosas para merecer un resultado" y aseguró que la actual plantilla tiene "mucho nivel y potencial del medio del campo hacia arriba".