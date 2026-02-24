LaLiga denuncia cánticos de "Vinicius, muérete" y "Asencio, muérete" en el Osasuna-R.Madrid

LaLiga incluyó en su denuncia por incidentes violentos en la vigésima quinta jornada de LaLiga EA Sports los cánticos "Vinicius, muérete" y "Asencio, muérete" de aficionados de Osasuna en el partido ante el Real Madrid, así como insultos hacia el club blanco y sus seguidores, junto al lanzamiento de botellas de agua y balones de playa al campo.

El documento semanal de LaLiga reflejó este martes 20 incidencias en el encuentro en El Sadar, entre ellas los cánticos dirigidos en tres minutos distintos del choque a cada uno de los dos jugadores del Real Madrid.

También el entonado en el minuto 46 desde la misma zona del campo por espectadores locales "(..) Esto empieza a ser un laberinto. ¿Dónde está la salida? Estás asustado, tu vida va en ello, pero alguien debe tirar del gatillo, ¡ETA, ETA, ETA!".

La denuncia de LaLiga reseña igualmente que seguidores del Villarreal insultaron al árbitro del partido contra el Valencia, Jesús Gil Manzano, que aficionados del Celta cantaron "Policía, asesina" en una ocasión en el partido frente al Mallorca y que espectadores locales del Getafe-Sevilla entonaron cánticos ofensivos hacia el equipo andaluz y su afición.