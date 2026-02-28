Julián Álvarez rescata al Atlético en el último suspiro

Un gol de Julián Álvarez en el minuto 94, en el primer y único remate del Atlético de Madrid entre los tres palos, ha permitido al cuadro colchonero vencer al colista Oviedo en el Carlos Tartiere (0-1), en un partido en el que Jan Oblak hizo cuatro paradas decisivas.

Cuatro meses después, la Araña ha vuelto a picar en Liga y lo ha hecho en el único disparo a puerta del Atleti en todo el partido, frente a un colista que mereció al menos un punto. Los de Diego Pablo Simeone aprovechan la derrota del Villarreal, horas antes frente al FC Barcelona en el Camp Nou (4-1), para recuperar la tercera plaza antes de la vuelta de semifinales de Copa del Rey contra los culés en el Camp Nou, donde manejan el 4-0 de la ida.

El Cholo ha vuelto a hipotecar sus opciones de Liga, pensando en la Copa esta vez, y la segunda unidad rojiblanca fue de más a menos. De inicio, los madrileños apretaron algo arriba y tuvieron la mejor ocasión en una jugada ensayada de saque de esquina que encontró solo a Ademola Lookman, pero poco a poco el Oviedo fue encontrando confianza para mirar hacia arriba.

El equipo asturiano ganó la partida por banda derecha al canterano Julio Díaz, debutante con el primer equipo del Atleti, y buscando con los centros de Haissem Hassan a Fede Viñas. Además, el cuadro rojiblanco perdió mucho balón en el centro del campo, superado Rodrigo Mendoza, y el Oviedo terminó el primer tiempo generando peligro y rozando el 1-0. Jan Oblak salvó a los visitantes con dos intervenciones de mucho mérito en el descuento: un cabezazo de Ilyas Chaira y un derechazo de Alberto Reina.

Simeone metió a Julián Álvarez en la reanudación, por Lookman, y el cuadro colchonero combinó con peligro, guardando sobre todo el balón para que el Oviedo de nuevo pareciera inofensivo. Sin embargo, el técnico rojiblanco no tardó en quemar naves porque la producción ofensiva visitante seguía siendo inexistente. La entrada de Koke, Giuliano Simeone y Antoine Griezmann —y poco después Marcos Llorente—, juntó un once reconocible con el que el Atlético se fue arriba. Minutos de más conexiones y movimiento arriba pero sin llegar a probar a Aarón Escandell.

De hecho, fue Oblak quien tuvo que estirarse ante Viñas. Guillermo Almada también reaccionó desde el banquillo y la última carta de Santi Cazorla hizo creer al Tartiere con la victoria. Thiago Fernández la tuvo recién entrado a pase del internacional español y el Atleti respondió con un gol de Álex Baena anulado por fuera de juego ya mirando al descuento del partido.

En la última, la Araña rescató los tres puntos —el Atlético suma 51, como el Villarreal—, cazando un balón suelto en el área, recorte y gol. El Oviedo quedó hundido, un paso más cerca de volver a Segunda División, con solo 17 puntos, mientras los de Simeone firman su segunda victoria seguida en Liga para no descuidar más la zona Champions y llegar con frescura en sus titulares al Camp Nou.

🕷️ 𝑼𝒏 𝒈𝒓𝒂𝒏 𝒑𝒐𝒅𝒆𝒓 𝒄𝒐𝒏𝒍𝒍𝒆𝒗𝒂 𝒖𝒏𝒂 𝒈𝒓𝒂𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒔𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 Julián Álvarez da la victoria al Atlético de Madrid. #LaCasaDelFútbol #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/3wqNG0v5Xu — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) February 28, 2026



Ficha técnica

Real Oviedo, 0: Aarón Escandell; Nacho Vidal (Lucas, m. 80), Dani Calvo, Carmo, Javi López; Sibo, Fonseca (Colombatto, m. 65); Hassan (Ilic, m. 71), Reina (Cazorla, m. 80), Ilyas Chaira (Thiago Fernández, m. 71); y Fede Viñas

Atlético de Madrid, 1: Oblak; Nahuel Molina, Giménez, Le Normand, Julio Díaz; Mendoza (Koke, m. 61), Johnny Cardoso (Giuliano, m. 61); Almada (Marcos Llorente, m. 71), Baena, Lookman (Julián Álvarez, min 46); Sorloth (Griezmann, m. 61)

Árbitro: Soto Grado (Comité riojano). Amonestó a los locales Nacho Vidal (42’), Javi López (71’) y a los visitantes Le Normand (45’) y Molina (71’)

Gol: 0-1, m. 94: Julián Álvarez

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports disputado en el Carlos Tartiere (Oviedo) ante 27.067 espectadores