El Sporting-Leganés, detenido por una urgencia médica en la grada

El encuentro entre Sporting y el Leganés de este domingo se detuvo a los tres minutos de comenzar por una urgencia médica en las gradas de El Molinón.

Las asistencias sanitarias acudieron para atender a un aficionado que sufrió un desvanecimiento en el interior de los vomitorios.

El encuentro fue suspendido de manera momentánea y los jugadores se retiraron a vestuarios a la espera de más información.

Los futbolistas del Leganés, en ese momento en posesión del balón, fueron los encargados de avisar al colegiado, Daniel Palencia Caballero, que detuvo el encuentro y activó el protocolo correspondiente.