La rodilla de Mbappé pone en jaque al Madrid: ¿desconfianza de los servicios médicos o segunda opinión?

Kylian Mbappé ha dicho basta. El delantero francés lleva desde el pasado mes de diciembre con molestias en su rodilla izquierda —un esguince concretamente—, y esta noche se perderá su segundo partido consecutivo con el Real Madrid ante el Getafe, después de haber causado baja el pasado miércoles frente al Benfica (2-1).

El galo tampoco jugará el viernes en Liga frente al Celta de Vigo en Balaídos; ni el miércoles 11 contra el Manchester City en el Bernabéu, en la ida de octavos de final de la Champions; ni tres días después contra el Elche en Chamartín. El objetivo del club es que pueda llegar a la vuelta frente a los citizens en el Etihad Stadium, el martes 17 de marzo, aunque ahora mismo las sensaciones no son nada positivas.

Ya lo había advertido el técnico Álvaro Arbeloa en declaraciones ante los medios, minutos después de la victoria contra el Benfica en el Bernabéu, en la vuelta del playoff previo a los octavos de Champions. "Creo que (el regreso de Mbappé a los terrenos de juego) no va a ser cuestión de días, sino que va a ser un poco más largo, pero no sé decir cuánto tiempo. Ojalá no sea mucho", añadió el técnico salmantino, que este domingo, en la rueda de prensa previa al Real Madrid-Getafe, se reafirmó en sus palabras.

"Tenemos muy claro qué es lo que le pasa, qué es lo que ha estado pasando y lo que queremos ahora, que es que se recupere totalmente de estas molestias para que pueda volver al cien por cien con máxima confianza y seguridad posible. Volverá en cuanto se encuentre totalmente recuperado y desaparezcan esas pequeñas molestias", añadió Arbeloa sobre Mbappé, que esta temporada ha marcado 38 goles en 33 partidos con el Real Madrid, además de haber dado seis asistencias. "Él va a ir viendo cómo se va encontrando, cómo va recuperándose y cómo es la evolución. Ahora mismo es mejor no dar plazos", explicó.

Lo cierto es que Mbappé lleva ya casi tres meses con molestias en la rodilla izquierda, en concreto por el esguince que se originó el pasado 7 de diciembre en el encuentro liguero contra el Celta (0-2), cuando Kylian abandonó el campo con claros signos de molestias tras la primera parte y completó el partido disminuido físicamente. Desde entonces, el equipo ha disputado 18 partidos entre todas las competiciones, en los que el galo ha alternado presencias con ausencias, sin que los servicios médicos del club hayan conseguido darle una solución definitiva.

Viaje exprés a Francia

La semana pasada, Kylian viajó a Francia —con permiso del club y de Arbeloa— para que un especialista examinara su rodilla izquierda. Según fuentes consultadas por Libertad Digital, el futbolista no está plenamente satisfecho con los servicios médicos del Real Madrid, que desde el pasado mes de enero vuelven a estar encabezados por el doctor Niko Mihic, ya que considera que en los últimos tres meses no han conseguido darle una solución efectiva. Sin embargo, otras fuentes explican a este periódico que Mbappé no es que esté enfadado con los galenos madridistas, sino que habría viajado a su país para consultar una segunda opinión.

Sea como fuere, lo cierto es que Mbappé no las tiene todas consigo. Es consciente de que su rendimiento ha bajado y teme que esta lesión de rodilla no solo afecte al ligamento lateral interno, sino también al cruzado posterior.

En este contexto, la decisión de viajar a su país natal respondió a la intención del jugador y del cuerpo técnico que ahora encabeza Álvaro Arbeloa, de identificar el origen preciso de la molestia, ya que persistían dudas respecto a si la lesión afectaba únicamente el ligamento lateral interno o si podía estar involucrado el cruzado posterior.

Así pues, el objetivo del jugador —y por supuesto del club— es recuperarse de una rodilla que no ha dejado de darle problemas desde hace ya tres meses. Que Mbappé vuelva a mostrar su mejor nivel, en un momento en el que los blancos luchan por volver a ser líderes de la Liga y por meterse en los cuartos de final de la Liga de Campeones.