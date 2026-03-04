Kylian Mbappé se encuentra en París para tratarse de sus molestias en la rodilla que le han llevado a parar. Unas molestias que lleva arrastrando bastante tiempo -desde el duelo ante el Celta del pasado 7 de diciembre- y que no le impidieron jugar en Copa del Rey ante el Talavera cuando ansiaba igualar el récord de goles anotados con el conjunto merengue en un año natural -terminó empatando con Cristiano con 59-.

Mbappé, que en los últimos partidos ha dado la cara ante la prensa para apoyar a Vinicius o condenar la presunta actitud racista de Prestianni con su compañero brasileño, ha decidido pedir una segunda opinión médica en su país. No quiere forzar más, no terminan de remitir las molestias y acudir a sus médicos de confianza es lo lógico. Lo que ya no es tan lógico es que justo el día en el que tus compañeros juegan un partido importante frente al Getafe en Liga y estando tocado te pillen saliendo de fiesta.

Y es que según apunta el diario L’Equipe, Mbappé fue visto en la capital francesa compartiendo una salida nocturna junto a Achraf Hakimi y otros compañeros. Primero es una irresponsabilidad al tener problemas físicos irte de mandanga y segundo dice muy poco de ti como compañero y supuesto líder el que mientras tu equipo juega a ti te importe entre poco y nada y en vez de seguir el partido te vayas de fiesta.

Está en su tiempo libre y puede hacer lo que quiera pero como líder, como compañero es una actitud que deja muchísimo que desear y así lo piensan también algunas voces autorizadas de la planta noble del Bernabéu.