El espejo de Vinícius para Huijsen y Mastantuono

El momento de inestabilidad por el que transitan dos jóvenes como Dean Huijsen y el argentino Franco Mastantuono, provocó que su técnico en el Real Madrid, Álvaro Arbeloa, les mostrara toda su confianza y les invitase a mirarse en el espejo de Vinícius Junior, al recordar la crítica que acompañó al brasileño en sus primeros pasos en el fútbol español.

"Con Huijsen o Mastantuono soy muy claro. El juvenil A está lleno de jugadores de la edad de Mastantuono y, por edad, Huijsen podría estar en el Castilla y es internacional. Recuerdo lo que se decía de Vinícius cuando llegó y mirad dónde está, con dos Copas de Europa y siendo uno de los mejores jugadores del mundo", reivindicó Arbeloa.

La forma de gestionar un momento en el que tanto Huijsen como Mastantuono han rebajado su nivel en el Real Madrid y sienten presión cuando juegan en el Santiago Bernabéu, la encaró Arbeloa desde la paciencia y confianza a sus jugadores, con una petición a la afición madridista.

"Con estos jugadores voy a tener mucha paciencia. Jugar en el Real Madrid es jugar en el club más exigente. Con la edad que tienen están haciendo un gran trabajo, tienen toda mi confianza y muchas capacidades. Van a ser muy importantes en el presente y futuro del Real Madrid", valoró.

"Me encantaría que los aficionados entendieran lo que es cada jugador. Exigirles trabajo y esfuerzo, pero animarles a que se equivoquen porque lo van a hacer y les va a hacer crecer las experiencias y la exigencia", añadió.

Ante las bajas ofensivas que sufre el Real Madrid, con Kylian Mbappé recuperándose de la rodilla izquierda y Rodrygo baja toda la temporada por una grave lesión de rodilla, Arbeloa dejó buenas palabras hacia Brahim Díaz. Su protagonismo crecerá en los próximos encuentros, según desveló el técnico, que confesó que no ha sido justo con su futbolista.

"Brahim seguramente está jugando menos de lo que merece y el responsable soy yo, porque entrena muy bien y ha demostrado durante años en el Real Madrid que le puedo sacar mucho más partido de lo que estoy haciendo. Es algo que está en mi deber y voy a hacer el esfuerzo para que nos dé mucho más porque tiene capacidades para hacerlo", reconoció.